Путін та Кім Чен Ин готують неприємний сюрприз Байдену і Трампу — NBC News
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Путін та Кім Чен Ин готують неприємний сюрприз Байдену і Трампу — NBC News

Путін
Джерело:  NBC News

 NBC News дізналося від своїх інсайдерів, що КНДР може вдатися до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття напередодні президентських виборів у США. До цього Кім Чен Ина підштовхує нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Путін може спробувати зірвати вибори в США

Офіційний Вашингтон стурбований фактом посилення військового союзу між Москвою та Пхеньяном, адже це може суттєво розширити ядерний потенціал КНДР, а також посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Ми не сумніваємося, що Північна Корея буде провокувати цього року. Питання лише в тому, наскільки ескалаційною вона буде, - заявило журналістам анонімне джерело в розвідці США.

Що важливо розуміти, американські розвідники багато разів звинувачували Кремль у втручанні у вибори 2016 року, щоб допомогти обрати Трампа.

Команда Джо Байдена завжди мала напружені відносини з Росією, які зовсім зруйнувалися після її вторгнення в Україну в 2022 році.

Путін знову збирається з візитом до КНДР

Згідно з даними журналістів, уже незабаром російський диктатор відвідає Північну Корею для зустрічі з Кімом.

Розвідка США дізналася, що вони мають намір підписати угоду про розширення передачі військових технологій Пхеньяну. 

Путін надає Північній Кореї технології атомних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на те, що Пхеньян відправляє Росії велику кількість боєприпасів для війни в Україні, заявили високопоставлені американські чиновники. Північна Корея надає Росії більше озброєнь, ніж Європа надає Україні, включаючи мільйони артилерійських снарядів, - пише видання.

Окрім того, нещодавно з’ясувалося, що країна-агресорка РФ може допомогти КНДР зробити останні кроки, необхідні для спуску на воду її першого підводного човна, здатного запустити ядерну ракету.

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