Путін та Кім Чен Ин готують неприємний сюрприз Байдену і Трампу — NBC News

NBC News дізналося від своїх інсайдерів, що КНДР може вдатися до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття напередодні президентських виборів у США. До цього Кім Чен Ина підштовхує нелегітимний президент РФ Володимир Путін.
Путін може спробувати зірвати вибори в США
Офіційний Вашингтон стурбований фактом посилення військового союзу між Москвою та Пхеньяном, адже це може суттєво розширити ядерний потенціал КНДР, а також посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Що важливо розуміти, американські розвідники багато разів звинувачували Кремль у втручанні у вибори 2016 року, щоб допомогти обрати Трампа.
Команда Джо Байдена завжди мала напружені відносини з Росією, які зовсім зруйнувалися після її вторгнення в Україну в 2022 році.
Путін знову збирається з візитом до КНДР
Згідно з даними журналістів, уже незабаром російський диктатор відвідає Північну Корею для зустрічі з Кімом.
Розвідка США дізналася, що вони мають намір підписати угоду про розширення передачі військових технологій Пхеньяну.
Окрім того, нещодавно з’ясувалося, що країна-агресорка РФ може допомогти КНДР зробити останні кроки, необхідні для спуску на воду її першого підводного човна, здатного запустити ядерну ракету.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-