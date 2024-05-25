Путін готує масштабну чистку у своєму оточенні. Що відбувається

Британські розвідники дійшли висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін налаштовний усунути зі свого оточення усіх, хто заважає йому вести війну проти України, зокрема й розкрадаючи кошти. Насамперед йдеться про арешти у Міноборони Росії.
У МО РФ продовжать летіти голови
Міністерство оборони Великої Британії звернуло увагу на те, наскільки серйозною є проблема корупції у структурах російського оборонного відомства.
Це означає, що Путін продовжить арешти усіх чиновників, які причетні до розкрадання коштів на війну проти України.
Британська розвідка нагадала про останній випадок в серії арештів МО РФ. Йдеться про випадок, коли 23 травня затримали за підозрою у хабарництві заступника голови Генштабу ЗС РФ Вадима Шамаріна.
Як зазначають розвідники, нещодавно затриманий Шамарін був очільником директорату комунікацій російського Міноборони з 2021 року, а один з його попередників на цій посаді Халіл Арсланов також був переслідуваний за корупцію.
Корупція глибоко вкорінена в російське Міноборони, і є висока ймовірність нових арештів, — прогнозують у МО Великої Британії.
Хто підштовхнув Путіна до кадрових перестановок
Як вдалося дізнатися журналістам The Independent, на рішення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Суттєво вплинув заступник директора ФСБ Сергій Корольов.
Окрім того, вказано, що саме він причетний до підготовки замахів на українського лідера Володимира Зеленського та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.
Західні розвідки розповіли ЗМІ, що Сергій Корольов — доволі відомий чекіст, який швидко посилює свої позиції на російській політичній арені.
До цього Путіна підштовхнув саме Сергій Корольов.
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