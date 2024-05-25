Путін готує масштабну чистку у своєму оточенні. Що відбувається

Британські розвідники дійшли висновку, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін налаштовний усунути зі свого оточення усіх, хто заважає йому вести війну проти України, зокрема й розкрадаючи кошти. Насамперед йдеться про арешти у Міноборони Росії.

У МО РФ продовжать летіти голови

Міністерство оборони Великої Британії звернуло увагу на те, наскільки серйозною є проблема корупції у структурах російського оборонного відомства.

Це означає, що Путін продовжить арешти усіх чиновників, які причетні до розкрадання коштів на війну проти України.

Британська розвідка нагадала про останній випадок в серії арештів МО РФ. Йдеться про випадок, коли 23 травня затримали за підозрою у хабарництві заступника голови Генштабу ЗС РФ Вадима Шамаріна.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ANJ8t7QZEs#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/D20TsSBazV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 25, 2024

Це послідувало за нещодавніми арештами інших високопосадовців Міноборони РФ, також підозрюваних у корупції, — заступника міністра оборони Тімура Іванова та головного кадровика Міноборони РФ Юрія Кузнєцова, — йдеться в звіті Міноборони Британії. Поширити

Як зазначають розвідники, нещодавно затриманий Шамарін був очільником директорату комунікацій російського Міноборони з 2021 року, а один з його попередників на цій посаді Халіл Арсланов також був переслідуваний за корупцію.

Корупція глибоко вкорінена в російське Міноборони, і є висока ймовірність нових арештів, — прогнозують у МО Великої Британії.

Хто підштовхнув Путіна до кадрових перестановок

Як вдалося дізнатися журналістам The Independent, на рішення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Суттєво вплинув заступник директора ФСБ Сергій Корольов.

Окрім того, вказано, що саме він причетний до підготовки замахів на українського лідера Володимира Зеленського та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Західні розвідки розповіли ЗМІ, що Сергій Корольов — доволі відомий чекіст, який швидко посилює свої позиції на російській політичній арені.

У травні Путін звільнив міністра оборони Сергія Шойгу, призначивши його секретарем Ради безпеки, а попереднього секретаря Миколу Патрушева неочікувано для всіх понизив до помічника президента з суднобудування. Поширити

До цього Путіна підштовхнув саме Сергій Корольов.