Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито термін повноважень президента України Володимира Зеленського закінчився і наразі керівництво державою має перейти до Верховної Ради та спікера Руслана Стефанчука.

Путін продовжує брехати про нелегітимність Зеленського

Кремлівський диктатор у якості доказу навів один зі спотворених пунктів Конституції України.

При цьому Путін підкреслив, що навів нібито “попередню оцінку” і необхідно проведення глибокого аналізу.

Однак кремлівський диктатор цинічно стверджує, що нібито Конституція України передбачає продовження терміну дії повноважень виключно Ради і спікера і не мість пунктів про подовження терміну дії повноважень президента.

Путін посилається на статтю 111 Основного закону України.

З іншого боку, продовжує глава Кремля, є закон України про воєнний стан, який забороняє проводити вибори президента під час воєнного стану в країні.

Але це не означає, що вони пролонгуються. І це проблема. Але є стаття 111 Конституції України, яка говорить про те, що в цьому випадку повноваження верховної влади, фактично президентські повноваження, передаються спікеру парламенту, — заявляє кремлівський диктатор. Поширити

Насправді ж стаття 111 Конституції України говорить наступне:

Президент України може бути усунутий з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину

Як Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні заявами про нелегітимність Зеленського

Від початку травня Росія використовує "трирівневий" план дестабілізації України, який складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

За словами заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, дезінформаційна кампанія Кремля в Україні спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчився 20 травня.