Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито термін повноважень президента України Володимира Зеленського закінчився і наразі керівництво державою має перейти до Верховної Ради та спікера Руслана Стефанчука.
Путін продовжує брехати про нелегітимність Зеленського
Кремлівський диктатор у якості доказу навів один зі спотворених пунктів Конституції України.
При цьому Путін підкреслив, що навів нібито “попередню оцінку” і необхідно проведення глибокого аналізу.
Однак кремлівський диктатор цинічно стверджує, що нібито Конституція України передбачає продовження терміну дії повноважень виключно Ради і спікера і не мість пунктів про подовження терміну дії повноважень президента.
Путін посилається на статтю 111 Основного закону України.
З іншого боку, продовжує глава Кремля, є закон України про воєнний стан, який забороняє проводити вибори президента під час воєнного стану в країні.
Насправді ж стаття 111 Конституції України говорить наступне:
Президент України може бути усунутий з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину
Як Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні заявами про нелегітимність Зеленського
Від початку травня Росія використовує "трирівневий" план дестабілізації України, який складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.
За словами заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, дезінформаційна кампанія Кремля в Україні спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчився 20 травня.
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