Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Путіна нелегітимним президентом РФ

Європарламент ухвалив резолюцію, якою засудив нелегітимні президентські вибори в Росії та на окупованих Росією територіях України.
Резолюція Європарламенту щодо виборів президента РФ
Документ підтримали 493 голосами «за», 11 — «проти» і 18 «утрималися».
Під час засідання 25 квітня євродепутати закликали країни-члени ЄС і міжнародне співтовариство не визнавати результати вибори у РФ легітимними, оскільки вони проводилися на незаконно окупованих територіях України та в Росії, де вони не були ні вільними, ні справедливими.
Парламент закликав країни-члени обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також гуманітарними питаннями та питаннями прав людини, наприклад, обмін полоненими, повернення дітей, депортованих з України, або закликами до звільнення політичних в’язнів.
Водночас парламент вважає, що ЄС “повинен бути повністю солідарним з російським громадянським суспільством і повинен застосовувати санкції до винних у порушеннях прав людини”.
Європарламент також висловив “жаль з приводу того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив відійти від позиції ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним переобранням”.
Псевдовибори президента Росії
15–17 березня в Росії та на тимчасово окупованих територіях України були проведені так звані “вибори“ президента РФ.
18 березня російська Центральна виборча комісія заявила, що Путін нібито набрав 87,28% голосів.
Це буде п’ятий президентський термін для Путіна, який керує Росією з 2000 року.
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