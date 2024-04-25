Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Путіна нелегітимним президентом РФ

Європарламент ухвалив резолюцію, якою засудив нелегітимні президентські вибори в Росії та на окупованих Росією територіях України.

Резолюція Європарламенту щодо виборів президента РФ

Документ підтримали 493 голосами «за», 11 — «проти» і 18 «утрималися».

Під час засідання 25 квітня євродепутати закликали країни-члени ЄС і міжнародне співтовариство не визнавати результати вибори у РФ легітимними, оскільки вони проводилися на незаконно окупованих територіях України та в Росії, де вони не були ні вільними, ні справедливими.

Ця фарсова вистава російської влади мала єдину мету створити видимість виборчої легітимності для Володимира Путіна, його політики безжальних внутрішніх репресій і, насамперед, для загарбницької війни проти України, — кажуть євродепутати. Поширити

Парламент закликав країни-члени обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також гуманітарними питаннями та питаннями прав людини, наприклад, обмін полоненими, повернення дітей, депортованих з України, або закликами до звільнення політичних в’язнів.

Водночас парламент вважає, що ЄС “повинен бути повністю солідарним з російським громадянським суспільством і повинен застосовувати санкції до винних у порушеннях прав людини”.

Європарламент також висловив “жаль з приводу того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив відійти від позиції ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним переобранням”.

Псевдовибори президента Росії

15–17 березня в Росії та на тимчасово окупованих територіях України були проведені так звані “вибори“ президента РФ.

18 березня російська Центральна виборча комісія заявила, що Путін нібито набрав 87,28% голосів.

Це буде п’ятий президентський термін для Путіна, який керує Росією з 2000 року.