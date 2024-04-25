Европарламент принял резолюцию, осудившую нелегитимные президентские выборы в России и на оккупированных Россией территориях Украины.

Резолюция Европарламента по выборам президента РФ

Документ поддержали 493 голосами «за», 11 — «против» и 18 «воздержались».

Во время заседания 25 апреля евродепутаты призвали страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты выборов в РФ легитимными, поскольку они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины и России, где они не были ни свободными, ни справедливыми.

Этот фарсовый спектакль российской власти имел единственную цель создать видимость избирательной легитимности для Владимира Путина, его политики безжалостных внутренних репрессий и, прежде всего, для захватнической войны против Украины, — говорят евродепутаты. Поделиться

Парламент призвал страны-члены ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, а также гуманитарными вопросами и вопросами прав человека, например, обмен пленными, возвращение детей, депортированных из Украины, или призывами к освобождению политических заключенных.

В то же время, парламент считает, что ЕС "должен быть полностью солидарным с российским гражданским обществом и должен применять санкции к виновным в нарушениях прав человека".

Европарламент также выразил сожаление по поводу того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отойти от позиции ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным переизбранием.

Псевдовыборы президента России

15-17 марта в России и на временно оккупированных территориях Украины были проведены так называемые выборы президента РФ.

18 марта российская Центральная избирательная комиссия заявила, что Путин якобы набрал 87,28% голосов.

Это будет пятый президентский срок для Путина, руководящий Россией с 2000 года.