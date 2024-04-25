Европарламент принял резолюцию, осудившую нелегитимные президентские выборы в России и на оккупированных Россией территориях Украины.
Резолюция Европарламента по выборам президента РФ
Документ поддержали 493 голосами «за», 11 — «против» и 18 «воздержались».
Во время заседания 25 апреля евродепутаты призвали страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты выборов в РФ легитимными, поскольку они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины и России, где они не были ни свободными, ни справедливыми.
Парламент призвал страны-члены ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, а также гуманитарными вопросами и вопросами прав человека, например, обмен пленными, возвращение детей, депортированных из Украины, или призывами к освобождению политических заключенных.
В то же время, парламент считает, что ЕС "должен быть полностью солидарным с российским гражданским обществом и должен применять санкции к виновным в нарушениях прав человека".
Европарламент также выразил сожаление по поводу того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отойти от позиции ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным переизбранием.
Псевдовыборы президента России
15-17 марта в России и на временно оккупированных территориях Украины были проведены так называемые выборы президента РФ.
18 марта российская Центральная избирательная комиссия заявила, что Путин якобы набрал 87,28% голосов.
Это будет пятый президентский срок для Путина, руководящий Россией с 2000 года.
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