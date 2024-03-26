Выборы сфальсифицированы. В Вене прошел антипутинский флешмоб — фото
Категория
Мир
Дата публикации

Выборы сфальсифицированы. В Вене прошел антипутинский флешмоб — фото

антипутинский флешмоб
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Источник:  online.ua

24 марта в федеральной столице Австрии Вене провели антипутинский флешмоб. Рядом со зданием посольства РФ развернули баннер Election is a fraud ("Выборы сфальсифицированы") с портретом российского диктатора.

В Вене прошел антипутинский флешмоб

После так называемых президентских выборов российского диктатора Владимира Путина, в столице Австрии 24 марта провели флешмоб, развернув плакат с лицом Путина и надписью на английском языке "Выборы сфальсифицированы".

Об этом сообщает online.ua.

Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
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Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 18 марта заявил, что "президентские выборы" в РФ не были ни свободными, ни честными, а являются лишь "потемкинской деревней" настоящей демократии.

Шалленберг подчеркнул, что результат "выборов" был ясен с самого начала.

Псевдовыборы в РФ

С 15 по 17 марта на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины прошли псевдовыборы российского диктатора Владимира Путина, для которого выборы стали пятыми.

“Соревновались” с Путиным три кандидата, которые никогда не критиковали его или войну против Украины — депутат от КПРФ Николай Харитонов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Думы из «Новых людей» Владислав Даванков.

Как и ожидалось, российский ЦИК объявил 71-летнего Путина победителем псевдовыборов. Ему "нарисовали" максимальный результат за все его баллотирование — более 87% при явке 77,44%.

Европа и США назвали “выборы” президента РФ несвободными и несправедливыми. Там отметили, что не признают результаты псевдовыборов на оккупированных территориях Украины.

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