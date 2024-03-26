Вибори сфальсифіковано. У Відні пройшов антипутінський флешмоб — фото
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Вибори сфальсифіковано. У Відні пройшов антипутінський флешмоб — фото

Антипутінський флешмоб
Джерело:  online.ua

24 березня в федеральній столиці Австрії Відні провели антипутінський флешмоб. Поруч з будівлею посольства РФ розгорнули банер «Election is a fraud» ("Вибори сфальсифіковано") з портретом російського диктатора.

У Відні пройшов антипутінський флешмоб

Після так званих президентських виборів російського диктатора Володимира Путіна, у столиці Австрії 24 березня провели флешмоб, розгорнувши плакат з обличчим Путіна та написом англійською "Вибори сфальсифіковано".

Про це повідомляє online.ua.

Фото: online.ua
Фото: online.ua
Фото: online.ua
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Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг 18 березня заявив, що “президентські вибори” у РФ не були ані вільними, ані чесними, а є лише “потьомкінським селом” справжньої демократії.

Шалленберг підкреслив, що результат “виборів” був зрозумілим з самого початку.

Псевдовибори у РФ

З 15 по 17 березня на території РФ та тимчасово окупованих територіях України пройшли псевдовибори російського диктатора Володимира Путіна, для якого вибори стали п‘ятими.

“Змагалися“ з Путіним три кандидати, які ніколи не критикували його або війну проти України — депутат від КПРФ Микола Харитонов, голова ЛДПР Леонід Слуцький та віце-спікер Думи із «Нових людей» Владислав Даванков.

Як і очікувалося, російський ЦВК оголосив 71-річного Путіна переможцем псевдовиборів. Йому “намалювали” максимальний результат за всі його балатування — більше 87% за явки 77,44%.

Європа та США назвали “вибори” президента РФ невільними та несправедливими. Там зазначили, що не визнають результатів псевдовиборів на окупованих територіях України.

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