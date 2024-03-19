Як вважають американські аналітики, очільник Кремля Володимир Путін має намір використати "рекордну перемогу" на президентських "виборах" як передумову для затяжної війни проти України.

Путін налаштований на довготривалу війну

Путін намагається використати заявлені рекордні показники явки виборців і підтримки своєї кандидатури для створення інформаційних передумов для затяжної війни в Україні. Поширити

Очільник Кремля та члени його команди продовжують брехати, що “рекордна явка виборців і висока громадська підтримка” диктатора демонструють єдність країни-агресорки і довіру до чинного президента.

Як стверджують представники російської ЦВК, Путін нібито зміг перемогти на президентських виборах, набравши 87,28% голосів.

Ба більше, очільниця ЦВК РФ Елла Памфілова запевняє, що явка виборців на виборах в Росії була рекордною і склала 77,44%.

Також у країні-агресорці брешуть, що диктатор отримав від 88,12 до 95,23 відсотка голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.

У США вказують на фальсифікації під час виборів у РФ

Згідно з даними американських аналітиків, російські окупаційні чиновники сфальсифікували рекордно високу підтримку очільника Кремля в окупованій Україні.

Окрім того, вони примушували українських громадян брати участь у "виборах", які за своєю суттю були примусовими з огляду на велику кількість російських військ, що діють в окупованій Україні. Поширити

Американський Інститут вивчення війни також звертає увагу на те, що Путін продовжує зусилля зі створення інформаційних умов для виправдання тривалої окупації територій України під виглядом "захисту" цивільного населення, яке перебуває в небезпеці лише через російське вторгнення.