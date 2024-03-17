Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії. Я хотіла би звернутися до іспанського суспільства із закликом, тому що іноді у мене складається враження, що ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує в даний момент. І не лише в Україні, але й в Газі та в Сахелі, де я дуже песимістично дивлюся на ситуацію, — зазначає Роблес.