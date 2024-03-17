Путін поставив під загрозу мир у Європі — глава Міноборони Іспанії
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Путін поставив під загрозу мир у Європі — глава Міноборони Іспанії

Маргарита Роблес
Джерело:  El Mundo

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес звернулась до громадян своєї країни на тлі погроз кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо використання ядерної зброї. 

Яку загрозу Путін представляє для країн ЄС та НАТО

Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії. Я хотіла би звернутися до іспанського суспільства із закликом, тому що іноді у мене складається враження, що ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує в даний момент. І не лише в Україні, але й в Газі та в Сахелі, де я дуже песимістично дивлюся на ситуацію, — зазначає Роблес.

Глава Міноборони Іспанії назвала загрозу з боку РФ тотальною і абсолютною.

Роблес закликала країни ЄС займатись переозброєнням та готуватись до ймовірної агресії з боку Росії.

Достатньо лише послухати останні заяви Путіна, в яких він говорить про можливість ядерної агресії. Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна. Країни, що межують з Росією, дуже добре це сприймають; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення. Ми повинні повністю усвідомлювати, що наші демократичні цінності і мир в Європі знаходяться під загрозою, — наголосила Роблес.

Що Роблес каже про підтримку України з боку Іспанії

За її словами, Іспанія робитиме все можливе для надання подальшої допомоги Україні.

Підтримка України означає не лише захист її територіальної цілісності, але й щось набагато важливіше, а саме мир і цінності, які характеризують демократичне співіснування в Європі і яким явно загрожує Путін, — зазначає глава Міноборони Іспанії.

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