Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес звернулась до громадян своєї країни на тлі погроз кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо використання ядерної зброї.
Яку загрозу Путін представляє для країн ЄС та НАТО
Глава Міноборони Іспанії назвала загрозу з боку РФ тотальною і абсолютною.
Роблес закликала країни ЄС займатись переозброєнням та готуватись до ймовірної агресії з боку Росії.
Що Роблес каже про підтримку України з боку Іспанії
За її словами, Іспанія робитиме все можливе для надання подальшої допомоги Україні.
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