Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес обратилась к гражданам своей страны на фоне угроз кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу использования ядерного оружия.
Какую угрозу Путин представляет для стран ЕС и НАТО
Глава Минобороны Испании назвала угрозу со стороны РФ тотальной и абсолютной.
Роблес призвала страны ЕС заниматься перевооружением и готовиться к вероятной агрессии со стороны России.
Что Роблес говорит о поддержке Украины со стороны Испании
По ее словам, Испания будет делать все возможное для предоставления дальнейшей помощи Украине.
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