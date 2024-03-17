Сегодня баллистическая ракета из России вполне может добиться Испании. Я хотела бы обратиться к испанскому обществу с призывом, потому что иногда у меня создается впечатление, что мы не отдаем себе отчет в той огромной опасности, которая существует в данный момент. И не только в Украине, но и в Газе и в Сахеле, где я очень пессимистично смотрю на ситуацию, отмечает Роблес.