Путин поставил под угрозу мир в Европе - глава Минобороны Испании
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Путин поставил под угрозу мир в Европе - глава Минобороны Испании

Маргарита Роблес
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Источник:  El Mundo

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес обратилась к гражданам своей страны на фоне угроз кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу использования ядерного оружия.

Какую угрозу Путин представляет для стран ЕС и НАТО

Сегодня баллистическая ракета из России вполне может добиться Испании. Я хотела бы обратиться к испанскому обществу с призывом, потому что иногда у меня создается впечатление, что мы не отдаем себе отчет в той огромной опасности, которая существует в данный момент. И не только в Украине, но и в Газе и в Сахеле, где я очень пессимистично смотрю на ситуацию, отмечает Роблес.

Глава Минобороны Испании назвала угрозу со стороны РФ тотальной и абсолютной.

Роблес призвала страны ЕС заниматься перевооружением и готовиться к вероятной агрессии со стороны России.

Достаточно послушать последние заявления Путина, в которых он говорит о возможности ядерной агрессии. Европа должна отдавать себе отчет, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, она реальна. Граничащие с Россией страны очень хорошо это воспринимают; возможно, у тех, кто живет на юге, нет такого осознания. Мы должны полностью отдавать себе отчет, что наши демократические ценности и мир в Европе находятся под угрозой, — подчеркнула Роблес.

Что Роблес говорит о поддержке Украины со стороны Испании

По ее словам, Испания будет делать все возможное для предоставления дальнейшей помощи Украине.

Поддержка Украины означает не только защиту ее территориальной целостности, но и нечто гораздо более важное, а именно мир и ценности, характеризующие демократическое сосуществование в Европе и которым явно угрожает Путин, отмечает глава Минобороны Испании.

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