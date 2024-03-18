Журналісти видання The Times зазначають, що переобрання кремлівського диктатора Володимира Путіна на новий шестирічний термін за результатами так званих “виборів президента” наближає його до статусу найстарішого російського правителя.

Як Путін наближається до повторення долі Сталіна

Журналісти видання зазначають, що наразі Путін планує залишатись при владі в Росії щонайменше до жовтня 2028 року.

Тоді йому має виповнитись 76 років і він у такому разі випередить радянського генсека Леоніда Брежнєва, який наразі вважається найстарішим кремлівським політиком.

Він також обжене Йосипа Сталіна як лідера Росії, який перебуває на посаді найдовше, якщо отримає новий термін у 2030 році.

Згідно зі змінами в російській конституції, які було внесено в терміновому порядку 2020 року, Путін може правити ще два терміни, до 2036 року, коли йому виповниться 84 роки.

У матеріалі видання зазначається, що середня тривалість життя пересічного росіянина становить 64 роки.

Журналісти зазначають, що хоча Путін отримує висококваліфіковане медичне обслуговування, майже не вживає алкоголь та займається спортом, його противники продовжуть сподіватись на його смерть.

Якщо Путін помре на своїй посаді, пост президента тимчасово перейде до прем'єр-міністра. Зараз цю посаду обіймає Михайло Мішустін, колишній податковий інспектор.

Чи може Путін закінчити як Сталін із розвіянням власного культу

Прихильники Путіна переконані у тому, що його спадщина продовжить існувати і після його смерті.

Однак, як прекрасно розуміють союзники і вороги Путіна, жодних гарантій у цьому немає.

У 1956 році, за три роки після смерті Сталіна, його наступник Микита Хрущов виступив на з'їзді комуністичної партії з промовою, що критикує сталінський культ особистості і його чистки.

За промовою послідувала програма "десталінізації", в рамках якої було демонтовано пам'ятники, перейменовано вулиці і винесено тіло Сталіна з мавзолею на Красній площі, де його помістили поруч із забальзамованим трупом Володимира Леніна.

Репутація Сталіна різко зросла після того, як Путін прийшов до влади 2000 року.