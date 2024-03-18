У ЦПД пояснили мету заяв Путіна про створення "санітарної зони" в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД пояснили мету заяв Путіна про створення "санітарної зони" в Україні

Центр протидії дезінформації
рф

Заяви Путіна про бажання створити “санітарні зони” на території України, щоб запобігти ударам по РФ, є спробою приховати власну слабкість пропагандою страху.

Чому Путін заявив про створення “ санітарної зони”

Як зазначив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, Путін продемонстрував, що він не здатен забезпечити безпеку кордонів Росії, а також безпеку великих міст, таких як Бєлгород.

Він не здатен запобігти ударам по НПЗ й убезпечити економіку рф, і ховає це за погрозами нових “завоювань”, щоб якось заспокоїти росіян, у яких виникають питання, чому “сво” поширилася на територію РФ, — додав керівник ЦПД. 

Окрім цього Путін через погрози просить вільних росіян, які прийшли звільняти територію РФ зі зброєю, зупинитися. Але не тому, що він може їх зупинити, а саме через те, що не здатен цього зробити і боїться.

В ЦПД додали, що наразі ресурсів для наступу з Півночі на Суми, Чернігів, Харків, чим лякають їх пропагандисти, у росіян немає. Але вони обстрілюють прикордонні села.

Путін заявив, що хоче створити "санітарну зону" в Україні

Російський диктатор Путін заявив, що Росія хоче створити "санітарну зону" на територіях України.

Такон він відповів на запитання про можливість захоплення Харківської області російською окупаційною армією. За словами дикатора, йдеться про створення "зони безпеки", яку буде важко подолати західним засобам ураження.

Я зараз не готовий говорити з приводу того, що і як ми маємо приєднувати. Не виключаю, що ми змушені будемо в якийсь момент створити певну санітарну зону, на сьогоднішніх територіях, підпорядкованих київському режиму", — заявив Путін.

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