В ЦПИ объяснили цель заявлений Путина о создании "санитарной зоны" в Украине

Заявления Путина о желании создать "санитарные зоны" на территории Украины, чтобы предотвратить удары по РФ, являются попыткой скрыть собственную слабость пропагандой страха.

Почему Путин заявил о создании "санитарной зоны"

Как отметил руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, Путин продемонстрировал, что он не способен обеспечить безопасность границ России, а также безопасность крупных городов, таких как Белгород.

Он не способен предотвратить удары по НПЗ и обезопасить экономику России, и скрывает это за угрозами новых "завоеваний", чтобы как-то успокоить россиян, у которых возникают вопросы, почему "сво" распространилась на территорию РФ, — добавил руководитель ЦПИ. Поделиться

Кроме этого Путин из-за угроз просит свободных россиян, пришедших освобождать территорию РФ с оружием, остановиться. Но не потому, что он может их остановить, а именно потому, что не способен этого сделать и боится.

В ЦПИ добавили, что ресурсов для наступления с Севера на Сумы, Чернигов, Харьков, чем пугают их пропагандисты, у россиян нет. Но они обстреливают пограничные деревни.

Путин заявил, что хочет создать "санитарную зону" в Украине

Российский диктатор Путин заявил, что Россия хочет создать санитарную зону на территориях Украины.

Так он ответил на вопрос о возможности захвата Харьковской области российской оккупационной армией. По словам дикатора, речь идет о создании "зоны безопасности", которую трудно будет преодолеть западным средствам поражения.