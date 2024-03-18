Журналисты издания The Times отмечают, что переизбрание кремлевского диктатора Владимира Путина на новый шестилетний срок по результатам так называемых выборов президента приближает его к статусу старейшего российского правителя.

Как Путин приближается к повторению судьбы Сталина

Журналисты издания отмечают, что сейчас Путин планирует оставаться у власти в России, по меньшей мере, до октября 2028 года.

Тогда ему исполнится 76 лет и он в таком случае опередит советского генсека Леонида Брежнева, который считается старейшим кремлевским политиком.

Он также обгонит Иосифа Сталина как лидера России, находящегося в должности дольше всего, если получит новый срок в 2030 году.

Согласно изменениям в российской конституции, внесенным в срочном порядке 2020 года, Путин может править еще два срока, до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

В материале издания отмечается, что средняя продолжительность жизни рядового россиянина составляет 64 года.

Журналисты отмечают, что, хотя Путин получает высококвалифицированное медицинское обслуживание, почти не употребляет алкоголь и занимается спортом, его противники продолжат надеяться на его смерть.

Если Путин умрет в своей должности, пост президента временно перейдет к премьер-министру. Сейчас этот пост занимает Михаил Мишустин, бывший налоговый инспектор.

Может ли Путин закончить как Сталин с развеянием собственного культа.

Сторонники Путина убеждены, что его наследие продолжит существовать и после его смерти.

Однако как прекрасно понимают союзники и враги Путина, никаких гарантий в этом нет.

В 1956 году, через три года после смерти Сталина, его преемник Никита Хрущев выступил на съезде коммунистической партии с речью, критикующей сталинский культ личности и его чистки.

За речью последовала программа "десталинизации", в рамках которой были демонтированы памятники, переименованы улицы и вынесено тело Сталина из мавзолея на Красной площади, где его поместили рядом с забальзамированным труппом Владимира Ленина.

Репутация Сталина резко возросла после того, как Путин пришел к власти в 2000 году.