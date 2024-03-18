Журналисты издания Sky News на фоне переизбрания кремлевского диктатора Владимира Путина посредством проведения так называемых президентских выборов в РФ собрали наиболее скандальные факты из его биографии.

Что известно о скандальном прошлом и преступном нынешнем Путине

Карьера будущего кремлевского диктатора начиналась с должности агента КГБ в подконтрольной СССР Восточной Германии.

Журналисты издания отмечают, что после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году Путин сразу вступил в ряды советской разведки.

В 1985 году его отправили в немецкий Дрезден, где он занимался поиском граждан из восточной Германии, стремившихся уехать за границу.

Их вербовали для шпионской сети СССР в западных странах.

По неподтвержденным данным, Путин также работал в Новой Зеландии в 1980-х годах. Его отозвали в Ленинград в 1990 году.

После развала СССР Путин занял пост советника одного из своих бывших профессоров права, Анатолия Собчака, впоследствии ставшего мэром Санкт-Петербурга.

В 1996 году Путин переехал в Москву и начал работать в Кремле, где в 1998 году был назначен главой Федеральной службы безопасности России.

Уже через год тогдашний президент РФ Борис Ельцин назначил Путина одним из первых вице-премьер-министров России, а затем исполняющим обязанности премьер-министра.

Когда Ельцин ушел в отставку, Путина назначили исполняющим обязанности президента и официально избрали президентом в марте 2000 года.

Через несколько месяцев после избрания президентом РФ Путина подвергли жесткой критике за катастрофу подводной лодки "Курск" 12 августа 2000 года, из-за которой погибли 118 членов экипажа атомной подводной лодки.

Узнав трагедию, Путин сначала решил продолжить отпуск в Сочи и не сразу принял международную помощь.

23 октября 2002 40 чеченских боевиков захватили 912 заложников в московском театре на Дубровке. Через три дня спецназ штурмовал помещение после того, как в зал закачали неизвестный газ и убили всех боевиков, а также 130 заложников, в том числе иностранцев, говорится в материале издания. Поделиться

Еще одним скандальным эпизодом является убийство журналистки Анны Политковской в вестибюле ее собственного дома 7 октября 2006, как раз в день рождения кремлевского диктатора.

Перед смертью она разоблачила коррупцию в российской армии и поведение военных в Чечне.

Убийство привело к заявлениям, что президент Путин не сделал достаточно для защиты СМИ.

В ноябре 2006 года бывший агент КГБ, после бегства в Великобританию продолживший работать на МИ-6, заболел после встречи с двумя бывшими агентами КГБ в отеле в Лондоне.

Он скончался тяжелой смертью после отравления чаем с полонием 210, редким и очень мощным радиоактивным изотопом.

Тяжелобольной Литвиненко обвинил Путина в том, что тот заказал его убийство.

Война против Украины и убийство Навального

В феврале 2014 года ряд военных баз в Крыму, включая штаб ВМС Украины в Севастополе, были захвачены пророссийскими силами.

Затем Путин на посту президента подписал соглашение о присоединении полуострова к России после референдума.

Подобные сценарии практиковались в Донецкой и Луганской областях.

В марте 2018 бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на улицах Британии нервно-паралитическим веществом советского производства "Новичок".

В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу, а затем выписали. Кремль отрицал свою причастность к нападению.

Определяющей нитью правления Путина были его усилия по подавлению оппозиции, в частности, его борьба с громким критиком и лидером оппозиции Алексеем Навальным.

Антикоррупционный активист организовал демонстрации против правительства и президента Путина.

В августе 2020 года он потерял сознание, находясь на борту внутреннего рейса в России.

После выздоровления в Германии он вернулся в Россию, чтобы продолжить борьбу, а впоследствии был арестован по сомнительным обвинениям.

В феврале 2024 года известный оппозиционер скончался в тюрьме.

В феврале 2022 года, после недель наращивания российских сил вдоль границ Украины, Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Надежды на скорую трехдневную войну и падение Киева быстро развеялись. Война длится уже больше двух лет.