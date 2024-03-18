Журналисты издания Reuters и ведущие западные аналитики отмечают, что лишение России нефтяных доходов может вынудить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Как США и союзники могут заставить Путина прекратить войну против Украины

Журналисты издания отмечают, что Путин смог совершить нападение на Украину благодаря большим доходам России от продажи нефти.

Несмотря на эмбарго со стороны США и союзников на российскую нефть и отказ ЕС от газа из РФ, в течение прошлого года у России был положительный торговый баланс в размере 51 млрд долларов доходов.

Хотя это меньше 238 млрд долларов в предыдущем году, Москва все еще остается в плюсе.

Авторы материала подчеркивают, что изменить ситуацию можно путём снижения доходов России от продажи нефти и нефтепродуктов настолько, что это вызовет дефицит.

По словам старшего научного сотрудника Киевской школы экономики Джейкоба Нелла, Россия, как и в свое время СССР, сталкивалась с кризисами, когда текущий счет платежного баланса становился отрицательным.

Нелл отметил, что в таком случае доходы от экспорта должны упасть примерно на 80 миллиардов долларов, что заставит Путина принять крайние меры для стабилизации экономики.

Около 30 млрд. долларов из этой суммы может принести усиление газового эмбарго, а также ограничения на экспорт удобрений и металлов, таких как никель.

Но большая часть должна поступить от понижения цены, которую Москва получает за свою нефть, до 50 долларов за баррель.

Однако в материале издания отмечается, что сделать это не так легко, поскольку сейчас российская нефть марки Urals, несмотря на западные санкции, продается по цене около 71 доллара за баррель, что всего на 14 долларов ниже сорта Brent.

При этом Россия может использовать свой флот для обхода усиленных санкций США.

Союзникам Украины может повезти, если мировая цена на нефть резко упадет. Без этого им понадобятся гораздо более жесткие меры, чтобы снизить цену, которую Россия получает за свою нефть, до 60 долларов, не говоря уже о 50 долларов. Ключ к достижению этого — убедить Индию, крупнейшего импортера российской морской нефти, перестать платить больше, чем верхний предел цены, — объясняется в материале издания. Поделиться

Отмечается, что проблема заключается в том, что Россия может отказаться продавать нефть по таким низким ценам и ограничить добычу. Это приведет к росту мировых цен на нефть, что повредит Индии, а также союзникам Украины, пока не готовым взять на себя необходимые риски, чтобы снизить доходы России. Пока они этого не сделают, у Путина нет финансовых причин прекратить войну.

Что известно о ключевых покупателях российской нефти

По информации Bloomberg, Китай в марте близится к рекордным объемам закупки российской нефти.

Отмечается, что это происходит на фоне резкого увеличения импорта нефти сорта "Сокол".

Отмечается, что в текущем месяце Китай планирует получать около 1,7 млн баррелей российской нефти ежедневно.

Объемы поступлений нефти "Сокол" увеличатся втрое по сравнению с февралем - до рекордного показателя в 379 тыс баррелей в день.

Кроме "Сокола", Китай в этом месяце будет активно закупать ESPO — сибирскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан".

По оценкам, этот показатель должен составлять 882 тыс. баррелей в день, что станет рекордом с января прошлого года.

Сейчас в Пекине воспользовались снижением цен на "Сокол", которое произошло из-за опасений Индией американских санкций.

Трейдеры не уверены, что все грузы "Сокола" попадут к покупателям или будут выгружены на таможенный склад.

Это обусловлено колебаниями китайских банков по торговле с Россией на фоне новых "танкерных" санкций.

В феврале стало известно, что Индия возобновила импорт "Сокола".

Также в прошлом месяце сообщалось, что в Москве получил беспрецедентный доход от нефтяного экспорта.

Свою роль в этом сыграли США, закупавшие у Индии нефтепродукты, изготовленные из российского сырья.