Журналісти видання Reuters та провідні західні аналітики зазначають, що позбавлення Росії нафтових доходів може змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Як США та союзники можуть змусити Путіна припинити війну проти України

Журналісти видання зазначають, що Путін зміг здійснити напад на Україну завдяки великим доходам Росії від продажу нафти.

Попри ембарго з боку США та союзників на російську нафту і відмову ЄС від газу з РФ, протягом минулого року Росія мала позитивний торговий баланс у розмірі 51 млрд доларів прибутків.

Хоча це менше, ніж 238 млрд доларів у попередньому році, Москва все ще залишається в плюсі.

Автори матеріалу підкреслюють, що змінити ситуацію можна шляхом зниження доходів Росії від продажу нафти та нафтопродуктів настільки, що це викличе дефіцит.

За словами старшого наукового співробітника Київської школи економіки Джейкоба Нелла, Росія, як і свого часу СРСР, стикалася з кризами, коли поточний рахунок платіжного балансу ставав від'ємним.

Нелл зазначив, що у такому разі прибутки від експорту повинні впасти приблизно на 80 мільярдів доларів, що змусить Путіна вдастись до крайніх заходів для стабілізації економіки.

Близько 30 млрд доларів з цієї суми може принести посилення газового ембарго, а також обмеження на експорт добрив і металів, таких як нікель.

Але більша частина має надійти від зниження ціни, яку Москва отримує за свою нафту, до 50 доларів за барель.

Однак у матеріалі видання зазначається, що зробити це не так легко, оскільки наразі російська нафта марки Urals, попри західні санкції, продається за ціною близько 71 долара за барель, що лише на 14 доларів нижче за сорт Brent.

При цьому Росія може використовувати власний флот для обходу посилених санкцій США.

Союзникам України може пощастити, якщо світова ціна на нафту різко впаде. Без цього їм знадобляться набагато жорсткіші заходи, щоб знизити ціну, яку Росія отримує за свою нафту, до 60 доларів, не кажучи вже про 50 доларів. Ключ до досягнення цього — переконати Індію, найбільшого імпортера російської морської нафти, припинити платити більше, ніж верхня межа ціни, — пояснюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що проблема полягає в тому, що Росія може відмовитися продавати нафту за такими низькими цінами і натомість обмежити видобуток. Це призведе до зростання світових цін на нафту, що зашкодить Індії, а також союзникам України, які поки що не готові взяти на себе необхідні ризики, щоб знизити доходи Росії. Поки вони цього не зроблять, у Путіна немає фінансових причин припинити війну.

Що відомо про ключових покупців російської нафти

За інформацією Bloomberg, Китай у березні наближається до рекордних обсягів закупівлі російської нафти.

Зазначається, що це відбувається на тлі різкого збільшення імпорту нафти сорту "Сокіл".

Зазначається, що цього місяця Китай планує отримувати близько 1,7 млн барелів російської нафти щодня.

Обсяги надходжень нафти "Сокіл" збільшаться втроє порівняно з лютим — до рекордного показника в 379 тис барелів на день.

Окрім "Соколу", Китай у цьому місяці буде активно закупати ESPO — сибірську нафту, що постачають трубопроводом "Східний Сибір — Тихий океан".

За оцінками, цей показник повинен становити 882 тис барелів на день, що стане рекордом з січня минулого року.

Зараз у Пекіні скористалися зниженням цін на "Сокіл", що сталося через побоювання Індією американських санкцій.

Трейдери не впевнені, що всі вантажі "Соколу" потраплять до покупців або будуть вивантажені на митний склад.

Це обумовлено ваганнями китайських банків щодо торгівлі з Росією на тлі нових "танкерних" санкцій.

У лютому стало відомо, що Індія відновила імпорт "Соколу".

Також у минулому місяці повідомлялось, що у Москві отримали безпрецедентний дохід від нафтового експорту.

Свою роль в цьому відіграли США, які закупали в Індії нафтопродукти, виготовлені із російської сировини.