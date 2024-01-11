Прибутки РФ від нафти та газу знизилися за рік на чверть — Bloomberg

Дефіцит бюджету у РФ збільшився, оскільки витрати перевищили прогнози на 11%. За даними Міністерства фінансів РФ, податки на нафту і газ – ключове джерело фінансування війни проти України – впали на 24% порівняно з минулим роком, але, як і раніше, становили майже третину загальних доходів бюджету минулого року.

Антиросійські санкції приносять користь

Дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, бюджетний дефіцит РФ досяг 3,2 трлн рублів (36,1 млрд дол), що відповідає 1,9% ВВП Росії.

Дефіцит збільшився, оскільки витрати перевищили прогнози на 11%. За даними Міністерства фінансів РФ, податки на нафту і газ – ключове джерело фінансування війни проти України – впали на 24% порівняно з минулим роком, але, як і раніше, становили майже третину загальних доходів бюджету минулого року.

Потік нафтодоларів пішов на спад, оскільки ціни на російські барелі впали на тлі спаду на світовому ринку сирої нафти і посилення західних енергетичних санкцій, – пише видання. Поширити

Вплив профіциту на РФ

Зниження державних доходів від нафти і газу чинить додатковий тиск на бюджет, тоді як Росія планує збільшити військові витрати майже на 70% у 2024 році.

Рішення Росії припинити більшу частину поставок трубопровідного газу в Європу призвело до зниження доходів бюджету від експортного мита на газ більш ніж на 65%.

Bloomberg пише, що щорічне падіння доходів від податку на видобуток газу на 35% минулого року відображає величезний непередбачений збір, який "Газпром" заплатив у другій половині 2022 року.

РФ намагається врятувати свою нафтову галузь

Уряд Росії також виплатив 2,9 трлн руб (32,7 млрд дол) субсидій нафтовій промисловості торік, що ще більше знизило показник чистої виручки.

Прагнучи збільшити доходи, російський уряд у вересні вдвічі скоротив одну з субсидій нафтової промисловості. Цей крок призвів до дефіциту палива по всій Росії, що змусило уряд відновити повні субсидії і навіть ввести тимчасову заборону на експорт палива, щоб приборкати внутрішні ціни.

Ефективність санкцій

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що у Вашингтоні готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.

У грудні Bloomberg писало, що щомісячний дохід РФ від експорту нафти став більшим, ніж до вторгнення в Україну. Це підкреслює провал західних заходів щодо обмеження її військового бюджету.