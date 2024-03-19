Как считают американские аналитики, глава Кремля Владимир Путин намерен использовать "рекордную победу" на президентских "выборах" как предпосылку для затяжной войны против Украины.

Путин настроен на длительную войну

Путин пытается использовать заявленные рекордные показатели явки избирателей и поддержку своей кандидатуры для создания информационных предпосылок для затяжной войны в Украине. Поделиться

Глава Кремля и члены его команды продолжают лгать, что "рекордная явка избирателей и высокая общественная поддержка" диктатора демонстрируют единство страны-агрессорки и доверие к действующему президенту.

Как утверждают представители российской ЦИК, Путин якобы сумел победить на президентских выборах, набрав 87,28% голосов.

Более того, глава ЦИК РФ Элла Памфилова уверяет, что явка избирателей на выборах в России была рекордной и составила 77,44%.

Также в стране-агрессорке врут, что диктатор получил от 88,12 до 95,23 процента голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В США указывают на фальсификации во время выборов в РФ

Согласно данным американских аналитиков, российские оккупационные чиновники сфальсифицировали рекордно высокую поддержку главы Кремля в оккупированной Украине.

Кроме того, они заставляли украинских граждан участвовать в "выборах", которые по своей сути были принудительными, учитывая большое количество российских войск, действующих в оккупированной Украине. Поделиться

Американский Институт изучения войны также обращает внимание на то, что Путин продолжает усилия по созданию информационных условий для оправдания длительной оккупации территорий Украины под видом "защиты" гражданского населения, которое находится в опасности только из-за российского вторжения.