Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского закончился и руководство государством должно перейти в Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука.
Путин продолжает лгать о нелегитимности Зеленского
Кремлевский диктатор в качестве доказательства привел один из обезображенных пунктов Конституции Украины.
При этом Путин подчеркнул, что привел якобы "предварительную оценку" и необходимо проведение глубокого анализа.
Однако кремлевский диктатор цинично утверждает, что якобы Конституция Украины предусматривает продление срока действия полномочий исключительно Рады и спикера и не содержит пунктов о продлении срока действия полномочий президента.
Путин ссылается на статью 111 Основного Закона Украины.
С другой стороны, продолжает глава Кремля, есть закон Украины о военном положении, запрещающий проводить выборы президента во время военного положения в стране.
На самом же деле статья 111 Конституции Украины говорит следующее:
Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления
Как Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине заявлениями о нелегитимности Зеленского
С начала мая Россия использует "трехуровневый" план дестабилизации Украины, состоящий из военной, дезинформационной и международной частей.
По словам заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, дезинформационная кампания Кремля в Украине направлена на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности президента Владимира Зеленского, президентский срок которого условно истек 20 мая.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-