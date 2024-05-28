Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского закончился и руководство государством должно перейти в Верховную Раду и спикера Руслана Стефанчука.

Путин продолжает лгать о нелегитимности Зеленского

Кремлевский диктатор в качестве доказательства привел один из обезображенных пунктов Конституции Украины.

При этом Путин подчеркнул, что привел якобы "предварительную оценку" и необходимо проведение глубокого анализа.

Однако кремлевский диктатор цинично утверждает, что якобы Конституция Украины предусматривает продление срока действия полномочий исключительно Рады и спикера и не содержит пунктов о продлении срока действия полномочий президента.

Путин ссылается на статью 111 Основного Закона Украины.

С другой стороны, продолжает глава Кремля, есть закон Украины о военном положении, запрещающий проводить выборы президента во время военного положения в стране.

Но это не значит, что они пролонгируются. И это проблема. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия передаются спикеру парламента, — заявляет кремлевский диктатор. Поделиться

На самом же деле статья 111 Конституции Украины говорит следующее:

Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления

Как Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине заявлениями о нелегитимности Зеленского

С начала мая Россия использует "трехуровневый" план дестабилизации Украины, состоящий из военной, дезинформационной и международной частей.

По словам заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, дезинформационная кампания Кремля в Украине направлена на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности президента Владимира Зеленского, президентский срок которого условно истек 20 мая.