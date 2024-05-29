Российский диктатор Владимир Путин испугался решения отдельных союзников Киева, которые разрешили ВСУ атаковать военные цели на территории РФ западным оружием. Он снова начал пугать международное сообщество "глобальным конфликтом".

Путин снова заговорил о мировой войне

Как отмечают западные журналисты, отсутствие значительных успехов армии РФ в Украине не мешает диктатору постоянно говорить об угрозе более широкого глобального конфликта.

Все чаще эти заявления стали раздаваться после того, как партнеры Украины начали разрешать ВСУ нанести удары вглубь России с применением западного оружия.

Что важно понимать, эту позицию поддерживают некоторые члены НАТО, но не США.

Последние события напугали нелегитимного президента РФ. Последний заявил журналистам в Ташкенте, что постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям.

Если эти серьезные последствия возникнут в Европе, что будут делать Соединенные Штаты, учитывая наш паритет в области стратегических вооружений? Трудно сказать — хотят ли они глобального конфликта? Владимир Путин Нелегитимный президент РФ

Путин пытается запугать Макрона

Как начал утверждать российский диктатор, удары ВСУ по России с использованием оружия дальнего радиуса действия требуют западной спутниковой, разведывательной и военной помощи.

А это значит, добавил Путин, что Запад будет напрямую вовлечен в войну.

Более того, нелегитимный глава Кремля заявил, что введение французских войск в Украину, о котором ранее говорил президент страны Эммануэль Макрон, подтолкнет мир к глобальному конфликту.

По словам Путина, маленький страны НТО "должны осознавать, с чем они играют", ведь у них небольшая территория и очень плотное население.