Путин отреагировал на разрешение Украине атаковать РФ западным оружием
Категория
Мир
Дата публикации

Путин отреагировал на разрешение Украине атаковать РФ западным оружием

Путин
Читати українською
Источник:  Reuters

Российский диктатор Владимир Путин испугался решения отдельных союзников Киева, которые разрешили ВСУ атаковать военные цели на территории РФ западным оружием. Он снова начал пугать международное сообщество "глобальным конфликтом".

Путин снова заговорил о мировой войне

Как отмечают западные журналисты, отсутствие значительных успехов армии РФ в Украине не мешает диктатору постоянно говорить об угрозе более широкого глобального конфликта.

Все чаще эти заявления стали раздаваться после того, как партнеры Украины начали разрешать ВСУ нанести удары вглубь России с применением западного оружия.

Что важно понимать, эту позицию поддерживают некоторые члены НАТО, но не США.

Последние события напугали нелегитимного президента РФ. Последний заявил журналистам в Ташкенте, что постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям.

Если эти серьезные последствия возникнут в Европе, что будут делать Соединенные Штаты, учитывая наш паритет в области стратегических вооружений? Трудно сказать — хотят ли они глобального конфликта?

Владимир Путин

Владимир Путин

Нелегитимный президент РФ

Путин пытается запугать Макрона

Как начал утверждать российский диктатор, удары ВСУ по России с использованием оружия дальнего радиуса действия требуют западной спутниковой, разведывательной и военной помощи.

А это значит, добавил Путин, что Запад будет напрямую вовлечен в войну.

Более того, нелегитимный глава Кремля заявил, что введение французских войск в Украину, о котором ранее говорил президент страны Эммануэль Макрон, подтолкнет мир к глобальному конфликту.

По словам Путина, маленький страны НТО "должны осознавать, с чем они играют", ведь у них небольшая территория и очень плотное население.

Это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории, — добавил диктатор.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин готовит масштабную чистку в своем окружении. Что происходит
Минобороны Британии
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Полный идиотизм. Охрана Путина слила секретные документы о резиденции в Ново-Огарево
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выступил со странным заявлением о власти в Украине
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?