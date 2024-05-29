Франция имеет эффективное дальнобойное оружие для ударов по РФ — список экспертов

Эксперты рассказали о французском дальнобойном оружии, которым можно эффективно бить по территории РФ.

Какое именно французское оружие необходимо Украине для ударов по РФ

Эксперты отмечают, что во Франции в арсенале есть крылатая ракета Apache, на основе которой и была создана SCALP.

Эта ракета имеет специфическую боевую кассетную боевую часть, состоящую из 10 суббоеприпасов KRISS, каждый из которых имеет вес 51 кг, предназначенных для разрушения взлетно-посадочных полос. KRISS может пробить до 30 см бетона, а особенностью является то, что он имеет детонатор, который может быть установлен с задержкой взрыва.

В то же время эксперты указывают на то, что самый главный недостаток Apache в текущих условиях — малая дальность применения этой ракеты — большинство источников указывает ее на уровне 140 км.

И это крайне мало расстояния, потому что авиабаза "Миллерово" в Ростовской области — в 155 км от фронта, "Балтимор" под Воронежем — 175 км от границы, а "Бельбек" под Севастополем в оккупированном Крыму в 230 км, — говорится в анализе. Поделиться

Еще одним вариантом, отмечают эксперты, есть последняя версия противокорабельной ракеты Exocet MM40 Block 3, которая имеет задекларированную возможность поражения наземных целей и полета над сушей.

Эта ракета имеет дальность полета в 200 км, а для цели используется активная радиолокационная головка самонаведения. Вес боевой осколочно-фугасной части составляет 165 кг.

Однако здесь тоже возникает проблема в количестве, потому что Exocet MM40 Block 3 начали поставлять в ВМС Франции только в 2022 году. Кроме того, в предыдущих версиях возможность поражения наземных целей задекларирована не была.

И последним, хотя, как отмечают эксперты, "абсолютно фантастическим для Украины" вариантом в арсенале Франции является крылатая ракета Missile de Croisière Naval — MdCN.

Она была создана на базе SCALP, но имеет дальность в 1000 км и вес боевой части в 250 кг и является французским аналогом Tomahawk морского базирования.

Это оружие для Франции определено уже чуть ли не как стратегическое, особенно учитывая их количество, по большинству источников, около 200 единиц. Кроме того, носителем MdCN являются фрегатах класса Aquitaine и подводные лодки класса Suffren. Поэтому MdCN для ВСУ нуждаются в создании наземной пусковой с универсальной пусковой шахтой Sylver A-70. Поделиться

Удары по РФ западным оружием — что предшествовало

Несколько европейских стран не отрицают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.

За смягчение ограничений для ВСУ также выступили министр обороны Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон.