Франция имеет эффективное дальнобойное оружие для ударов по РФ — список экспертов

Эксперты рассказали о французском дальнобойном оружии, которым можно эффективно бить по территории РФ.
Какое именно французское оружие необходимо Украине для ударов по РФ
Эксперты отмечают, что во Франции в арсенале есть крылатая ракета Apache, на основе которой и была создана SCALP.
Эта ракета имеет специфическую боевую кассетную боевую часть, состоящую из 10 суббоеприпасов KRISS, каждый из которых имеет вес 51 кг, предназначенных для разрушения взлетно-посадочных полос. KRISS может пробить до 30 см бетона, а особенностью является то, что он имеет детонатор, который может быть установлен с задержкой взрыва.
В то же время эксперты указывают на то, что самый главный недостаток Apache в текущих условиях — малая дальность применения этой ракеты — большинство источников указывает ее на уровне 140 км.
Еще одним вариантом, отмечают эксперты, есть последняя версия противокорабельной ракеты Exocet MM40 Block 3, которая имеет задекларированную возможность поражения наземных целей и полета над сушей.
Эта ракета имеет дальность полета в 200 км, а для цели используется активная радиолокационная головка самонаведения. Вес боевой осколочно-фугасной части составляет 165 кг.
Однако здесь тоже возникает проблема в количестве, потому что Exocet MM40 Block 3 начали поставлять в ВМС Франции только в 2022 году. Кроме того, в предыдущих версиях возможность поражения наземных целей задекларирована не была.
И последним, хотя, как отмечают эксперты, "абсолютно фантастическим для Украины" вариантом в арсенале Франции является крылатая ракета Missile de Croisière Naval — MdCN.
Она была создана на базе SCALP, но имеет дальность в 1000 км и вес боевой части в 250 кг и является французским аналогом Tomahawk морского базирования.
Удары по РФ западным оружием — что предшествовало
Несколько европейских стран не отрицают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.
За смягчение ограничений для ВСУ также выступили министр обороны Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон.
В то же время Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-