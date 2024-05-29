Франція має ефективну далекобійну зброю для ударів по РФ — перелік експертів

Експерти розповіли про французьку далекобійну зброю, якою можна ефективно бити по території РФ.
Яка саме французька зброя необхідна Україні для ударів по РФ
Експерти зазначають, що у Франції в арсеналі є крилата ракета Apache, на основі якої й була створена SCALP.
Ця ракета має специфічну бойову касетну бойову частину, яка складається з 10 суббоєприпасів KRISS, кожен з яких має вагу 51 кг, що призначені для руйнування злітно-посадкових смуг. KRISS може пробити до 30 см бетону, а особливістю є те, що він має детонатор, що може бути встановлений із затримкою підриву.
Водночас експерти вказують на те, що найголовніша вада Apache в поточних умовах — мала дальність застосування цієї ракети — абсолютна більшість джерел вказує її на рівні 140 км.
Ще одним варіантом, зазначають експерти, є остання версія протикорабельної ракети Exocet MM40 Block 3, яка має задекларовану можливість ураження наземних цілей та польоту над суходолом.
Ця ракета має дальність польоту у 200 км, а для наведення на ціль використовується активна радіолокаційна головка самонаведення. Вага бойової осколково-фугасної частини становить 165 кг.
Однак тут теж постає проблема у кількості, бо Exocet MM40 Block 3 почали постачати до ВМС Франції лише у 2022 році. Крім того, у її попередніх версіях можливість ураження наземних цілей задекларована не була.
І останнім, хоча, як наголошують експерти "абсолютно фантастичним для України" варіантом в арсеналі Франції є крилата ракета Missile de Croisière Naval — MdCN.
Вона була створена на базі SCALP, але вже має дальність у 1000 км та вагу бойової частини у 250 кг і є французьким аналогом Tomahawk морського базування.
Удари по РФ західною зброєю — що передувало
Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Зокрема глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня також заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція та Польща.
За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів Марк Рютте та президент Франції Емманюель Макрон.
Водночас, Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.
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