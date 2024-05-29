Франція має ефективну далекобійну зброю для ударів по РФ — перелік експертів

Експерти розповіли про французьку далекобійну зброю, якою можна ефективно бити по території РФ.

Яка саме французька зброя необхідна Україні для ударів по РФ

Експерти зазначають, що у Франції в арсеналі є крилата ракета Apache, на основі якої й була створена SCALP.

Ця ракета має специфічну бойову касетну бойову частину, яка складається з 10 суббоєприпасів KRISS, кожен з яких має вагу 51 кг, що призначені для руйнування злітно-посадкових смуг. KRISS може пробити до 30 см бетону, а особливістю є те, що він має детонатор, що може бути встановлений із затримкою підриву.

Водночас експерти вказують на те, що найголовніша вада Apache в поточних умовах — мала дальність застосування цієї ракети — абсолютна більшість джерел вказує її на рівні 140 км.

І це вкрай мала відстань, бо авіабаза "Миллерово" у Ростовській області — у 155 км від фронту, "Балтимор" під Воронежем — 175 км від кордону, а "Бельбек" під Севастополем в окупованому Криму у 230 км, — йдеться в аналізі. Поширити

Ще одним варіантом, зазначають експерти, є остання версія протикорабельної ракети Exocet MM40 Block 3, яка має задекларовану можливість ураження наземних цілей та польоту над суходолом.

Ця ракета має дальність польоту у 200 км, а для наведення на ціль використовується активна радіолокаційна головка самонаведення. Вага бойової осколково-фугасної частини становить 165 кг.

Однак тут теж постає проблема у кількості, бо Exocet MM40 Block 3 почали постачати до ВМС Франції лише у 2022 році. Крім того, у її попередніх версіях можливість ураження наземних цілей задекларована не була.

І останнім, хоча, як наголошують експерти "абсолютно фантастичним для України" варіантом в арсеналі Франції є крилата ракета Missile de Croisière Naval — MdCN.

Вона була створена на базі SCALP, але вже має дальність у 1000 км та вагу бойової частини у 250 кг і є французьким аналогом Tomahawk морського базування.

Ця зброя для Франції визначена вже ледь не як стратегічна, особливо враховуючи їхню кількість, за більшістю джерел, близько 200 одиницьКрім того, носієм MdCN є фрегатах класу Aquitaine та підводні човни класу Suffren. Тому MdCN для ЗСУ потребують створення наземної пускової з універсальною пусковою шахтою Sylver A-70. Поширити

Удари по РФ західною зброєю — що передувало

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня також заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція та Польща.

За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів Марк Рютте та президент Франції Емманюель Макрон.