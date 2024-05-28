Боррель закликав ЄС дозволити Україні завдавати ударів по цілях РФ

Боррель заявив, що такий крок є прийнятним з точки зору міжнародного права, оскільки атаки Москви на Україну йдуть з території Росії.

Країни ЄС обговорюють дозвіл Україні бити по військовим цілям на території РФ

Міністри оборони Євросоюзу 28 травня обговорюють, чи дозволити Україні завдавати ударів по цілях у глибині території Росії за допомогою зброї, відправленої державами-членами.

Я впевнений, що деякі висуватимуть на обговорення ризик ескалації, але ви повинні збалансувати ризик ескалації та необхідність захисту України. Жозеп Боррель Глава зовнішньополітичного відомства ЄС

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання Україною західної зброї проти цілей у Росії не зробить НАТО частиною конфлікту.

Зняття обмежень — це національні рішення, а не рішення всього НАТО. Деякі союзники не вводили таких обмежень на озброєння, які вони поставили Україні, інші ж — запровадили. Я вважаю, що зараз настав час переглянути ці обмеження, — сказав генсек НАТО. Поширити

Досі США та Німеччина особливо обережно ставилися до відправки в Україну зброї, здатної вразити цілі всередині Росії, через ризик ширшого конфлікту. Після кількох місяців прохань України на початку цього року США відправили Україні ракети великої дальності ATACMS для використання на окупованій території.

Україна просить дозволу на удари по Росії західною зброєю

На тлі російського наступу Київ посилив заклик до НАТО, аби отримати дозвіл на удари по російській території західною зброєю. В першу чергу, це стосується Сполучених Штатів Америки (США), Францію й Британію, які надають Україні далекобійні снаряди. Ними ж можна було б уражати угруповання ворога, які розташовані поруч з кордоном.

Ще у травні державний секретар США Ентоні Блінкін заявив, що Україна самостійно вирішує як їй застосовувати допомогу, втім пізніше у Штатах його слова заперечили.

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що несправедливим те, що Україну обмежують у використанні західної зброї проти російської території. Водночас ми не можемо ризикувати підтримкою союзників.