Боррель призвал ЕС разрешить Украине наносить удары по целям РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Боррель призвал ЕС разрешить Украине наносить удары по целям РФ

Боррель
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Источник:  Bloomberg

Боррель заявил, что такой шаг приемлем с точки зрения международного права, поскольку атаки Москвы на Украину идут с территории России.

Страны ЕС обсуждают разрешение Украины бить по военным целям на территории РФ

Министры обороны Евросоюза 28 мая обсуждают, позволить ли Украине наносить удары по целям в глубине территории России с помощью оружия, отправленного государствами-членами.

Я уверен, что некоторые будут выдвигать на обсуждение риск эскалации, но вы должны сбалансировать риск эскалации и необходимость защиты Украины.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Глава внешнеполитического ведомства ЕС

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование Украиной западного оружия против целей в России не сделает НАТО частью конфликта.

Снятие ограничений — это национальные решения, а не решения всего НАТО. Некоторые союзники не вводили таких ограничений на вооружение, которые они поставили Украине, другие же ввели. Я считаю, что сейчас пора пересмотреть эти ограничения, — сказал генсек НАТО.

До сих пор США и Германия особенно осторожно относились к отправке в Украину оружия, способного поразить цели внутри России, из-за риска более широкого конфликта. После нескольких месяцев просьб Украины в начале этого года США отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS для использования на оккупированной территории.

Украина просит разрешения на удары по России западным оружием

На фоне российского наступления Киев усилил призыв к НАТО получить разрешение на удары по российской территории западным оружием. В первую очередь это касается Соединенных Штатов Америки (США), Франции и Британии, которые предоставляют Украине дальнобойные снаряды. Ими же можно было поражать группировки врага, которые расположены рядом с границей.

Еще в мае государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил, что Украина самостоятельно решает, как ей применять помощь, впрочем позже в Штатах его слова отрицали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несправедливо то, что Украину ограничивают в использовании западного оружия против российской территории. В то же время, мы не можем рисковать поддержкой союзников.

Они бьют прямо по людям. Там же, как вы видели по Харькову, просто строительный гипермаркет. Просто убили детей. Ты не можешь ответить им ничем. Ты уже видишь точки, даже от разысканий получаешь карты, спутниковые снимки, ты видишь где они стоят, но ты не можешь им ответить. Мне кажется это несправедливо , — заявил президент .

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