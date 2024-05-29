Польша разрешила Украине бить переданным оружием по территории РФ

В Минобороны Польши заявили, что Украина может использовать переданное ими вооружение на территории России.

Польша позволила Украине бить польским оружием по России

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, отвечая на вопрос, может ли польская военная техника, переданная Украине, использоваться на территории России, отметил, что украинцы "могут воевать так, как хотят".

Мы решили помочь Украине в конфликте, Украина подверглась зверскому нападению, поэтому она имеет право защищаться так, как считает нужным. Польша не применяет ограничения, когда речь идет об использовании украинцами польского оружия, — подчеркнул Томчик. Поделиться

По его мнению, западные страны также должны снять ограничения на использование оружия на российской территории, если таковые имеются.

Томчик сообщил, что Польша уже передала Украине 44 партии помощи и готовит 45-ю.

Удары по РФ западным оружием — что предшествовало

Несколько европейских стран не возражают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя разрешение Украине бить по РФ, также заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия.