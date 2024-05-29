Польща дозволила Україні бити переданою зброєю по території РФ

У Міноборони Польщі заявили, що Україна може використовувати передане ними озброєння на території Росії.

Польща дозволила Україні бити польською зброєю по Росії

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, Відповідаючи на запитання, чи може польська військова техніка, передана Україні, використовуватися на території Росії, зазначив, що українці "можуть воювати так, як хочуть".

Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті, Україна зазнала звірячого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне. Польща не застосовує обмежень, коли йдеться про використання українцями польської збро, — підкреслив Томчик. Поширити

На його думку, західні країни також повинні зняти обмеження на використання зброї на російській території, якщо такі є.

Томчик повідомив, що Польща вже передала Україні 44 партії допомоги і готує 45-ту.

Удари по РФ західною зброєю — що передувало

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня також заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція та Польща.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, коментуючи дозвіл Україні бити по РФ, також заявила, що її країна не встановлювала Києву жодних умов використання зброї.