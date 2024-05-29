Блинкен заявил о готовности США разрешить Украине бить по РФ американским оружием
Категория
Политика
Дата публикации

Блинкен заявил о готовности США разрешить Украине бить по РФ американским оружием

Энтони Блинкен
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Источник:  The New York Times

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что администрация президента Джо Байдена готова с пониманием отнестись к использованию Украиной американского оружия для ударов по стратегическим объектам на территории России.

США могут позволить Украине бить американским оружием по РФ

Блинкен отметил, что США не поощряют и не поддерживают удары американским оружием по территории России, однако украинцы вправе самостоятельно принимать подобные решения.

По его словам, правительство США адаптировалось и изменило свою позицию по этому вопросу при необходимости.

Адаптация и корректировка означают именно это, — отметил Блинкен, отвечая на вопросы журналистов, означают ли его слова, что Соединенные Штаты могут поддержать атаки Украины по территории России.

Что говорят об этом в Украине

Глава Минобороны Рустем Умеров и главкой ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Одной из тем стало использование оружия США для ударов по территории России.

Россия продолжает использовать управляемые авиабомбы по всей полосы фронта. Я также подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории противника, — отметил Умеров.

Что известно о позиции других западных партнеров Украины

По информации журналистов издания Politico, правительство Германии постепенно меняет позицию по использованию предоставленного Украине оружия для ударов по территории России.

Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт заявил журналистам, что оборонные действия Украины не ограничиваются собственной территорией и могут распространяться и на территорию агрессора.

Хебестрайт далее утверждал, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует "консенсус" о том, что Украина не будет использовать немецкое оружие на российской земле, была "верной на тот момент констатацией фактов", но не обязательно может быть применена к будущему.

Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.

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