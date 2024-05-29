Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что администрация президента Джо Байдена готова с пониманием отнестись к использованию Украиной американского оружия для ударов по стратегическим объектам на территории России.
США могут позволить Украине бить американским оружием по РФ
Блинкен отметил, что США не поощряют и не поддерживают удары американским оружием по территории России, однако украинцы вправе самостоятельно принимать подобные решения.
По его словам, правительство США адаптировалось и изменило свою позицию по этому вопросу при необходимости.
Что говорят об этом в Украине
Глава Минобороны Рустем Умеров и главкой ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Одной из тем стало использование оружия США для ударов по территории России.
Что известно о позиции других западных партнеров Украины
По информации журналистов издания Politico, правительство Германии постепенно меняет позицию по использованию предоставленного Украине оружия для ударов по территории России.
Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт заявил журналистам, что оборонные действия Украины не ограничиваются собственной территорией и могут распространяться и на территорию агрессора.
Хебестрайт далее утверждал, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует "консенсус" о том, что Украина не будет использовать немецкое оружие на российской земле, была "верной на тот момент констатацией фактов", но не обязательно может быть применена к будущему.
Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.
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