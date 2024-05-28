США та Німеччина погрожували Україні у разі ударів по РФ західною зброєю
Категорія
Політика
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США та Німеччина погрожували Україні у разі ударів по РФ західною зброєю

РСЗВ ЗСУ
Джерело:  Bild

За інформацією журналістів видання Bild, США та Німеччина погрожували Україні припиненням поставок ракет у разі їхнього використання для ударів по території Росії. 

Що відомо про погрози з боку США та Німеччини у разі використання Україною їхніх ракет для ударів по РФ

Журналісти видання зазначають, що вимоги західних партнерів щодо заборони на використання Україною зброї НАТО для ударів по території Росії працюють проти самої України, особливо на тлі оборонної операції у Харківській області.

Говорячи простою мовою: в той час як Росія щодня випускає по Харкову майже 5 тис артилерійських снарядів, Україні не дозволяється випустити у відповідь жодного західного снаряда, — йдеться у матеріалі видання.

Підкреслюється, що аналогічна ситуація спостерігається також із завданням авіаударів.

Обмеження Заходу суттєво обмежують бойовий потенціал України

Теоретично, більшість російських авіабаз, що використовуються, мають перебувати в межах досяжності зброї, яку Київ отримав від західних країн. Але жодне з цих озброєнь не може бути використане для знищення літаків російських терористів на землі.

Західні партнери також забороняють Україні використовувати отримані від них системи ППО проти літаків окупаційної армії РФ.

Натомість доводиться чекати, поки російські бомбардувальники випустять ракети і ті дістануться повітряного простору України.

За інформацією BILD, українська армія принаймні один раз використовувала систему "Patriot" з Німеччини, щоб зробити самостійні дії. Реакція: гнівні дзвінки з Берліна і Вашингтона та погроза припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться, — зазначається у матеріалі.

Автори матеріалу додають, що хоча останнім часом низка західних держав і дозволила Україні бити їхньою зброєю по території РФ, однак більша частина далекобійних систем та озброєнь була отримана від США, які разом з Німеччиною вимагають дотримання встановленої заборони.

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