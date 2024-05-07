Італія виступила проти використання їхньої зброї для ударів за межами України

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що зброя, яку його країна передає Києву, використовуватиметься тільки в межах території України.
Італія дозволяє використовувати свою зброю лише в межах України
Антоніо Таяні сказав, що “уся військова техніка, яку ми надсилаємо, призначена для використання лише на території України".
Також Таяні відповів на запитання про новий коментар президента Франції Еммануеля Макрона про війська НАТО в Україні, — якщо Москва прорве лінію кордону і Київ попросить про ввід військ.
Британія дозволила бити своєю зброєю по РФ
Раніше міністр закордонних справ Девід Кемерон у коментарі Reuters сказав, що Україна може використовувати британську зброю для ударів по території РФ.
Водночас в інтерв'ю Sky News він сказав, що рішення про відправку військ НАТО в Україну було б "небезпечною ескалацією".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-