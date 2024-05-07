Італія виступила проти використання їхньої зброї для ударів за межами України
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Італія виступила проти використання їхньої зброї для ударів за межами України

Італія
Джерело:  ANSA

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що зброя, яку його країна передає Києву, використовуватиметься тільки в межах території України.

Італія дозволяє використовувати свою зброю лише в межах України

Антоніо Таяні сказав, що “уся військова техніка, яку ми надсилаємо, призначена для використання лише на території України".

Ми не даємо техніку, яка може бути використана за межами України. Ми не в стані війни з Росією.

Антоніо Таяні

Антоніо Таяні

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Італії

Також Таяні відповів на запитання про новий коментар президента Франції Еммануеля Макрона про війська НАТО в Україні, — якщо Москва прорве лінію кордону і Київ попросить про ввід військ.

Я не думаю, що Макрон хоче розпочати війну з Росією, запитайте його, що він хоче робити. Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною НАТО, ми не воюємо з Росією і ми проти відправки військ воювати проти росіян.

Британія дозволила бити своєю зброєю по РФ

Раніше міністр закордонних справ Девід Кемерон у коментарі Reuters сказав, що Україна може використовувати британську зброю для ударів по території РФ.

Україна має на це право. Так само, як Росія завдає ударів усередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу забезпечити, що вона себе захистить.

Водночас в інтерв'ю Sky News він сказав, що рішення про відправку військ НАТО в Україну було б "небезпечною ескалацією".

Я не думаю, що це правильно, коли солдати НАТО вбивають російських солдатів.

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