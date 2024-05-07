Италия выступила против использования их оружия для ударов за пределами Украины

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что оружие, переданное его страной Киеву, будет использоваться только в пределах территории Украины.
Италия позволяет использовать свое оружие лишь в пределах Украины
Антонио Таяни сказал, что "вся военная техника, которую мы присылаем, предназначена для использования только на территории Украины".
Также Таяни ответил на вопрос о новом комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО в Украине, если Москва прорвет линию границы и Киев попросит о вводе войск.
Британия разрешила бить своим оружием по РФ
Ранее министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в комментарии Reuters сказал, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории РФ.
В то же время в интервью Sky News он сказал, что решение об отправке войск НАТО в Украину было бы "опасной эскалацией".
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