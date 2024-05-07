Италия выступила против использования их оружия для ударов за пределами Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Италия выступила против использования их оружия для ударов за пределами Украины

Италия
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Источник:  ANSA

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что оружие, переданное его страной Киеву, будет использоваться только в пределах территории Украины.

Италия позволяет использовать свое оружие лишь в пределах Украины

Антонио Таяни сказал, что "вся военная техника, которую мы присылаем, предназначена для использования только на территории Украины".

Мы не даем технику, которая может использоваться за пределами Украины. Мы не в состоянии войны с Россией.

Антонио Таяни

Антонио Таяни

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Италии

Также Таяни ответил на вопрос о новом комментарии президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО в Украине, если Москва прорвет линию границы и Киев попросит о вводе войск.

Я не думаю, что Макрон хочет начать войну с Россией, спросите его, что он хочет делать. Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью НАТО, мы не воюем с Россией и мы против отправки войск воевать против россиян.

Британия разрешила бить своим оружием по РФ

Ранее министр иностранных дел Дэвид Кэмерон в комментарии Reuters сказал, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории РФ.

Украина имеет на это право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина нуждается в обеспечении, что она себя защитит.

В то же время в интервью Sky News он сказал, что решение об отправке войск НАТО в Украину было бы "опасной эскалацией".

Я не думаю, что это правильно, когда солдаты НАТО убивают русских солдат.

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