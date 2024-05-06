У Макрона есть новый план касательно Украины — он использует для этого Си Цзиньпина

Французский лидер Эммануэль Макрон продолжает активно искать пути для скорейшего завершения российско-украинской войны. Он убежден, что сможет склонить главу Китая на свою сторону.

Макрон хочет повлиять на Путина с помощью Си Цзиньпина

Как удалось узнать журналистам, глава республики будет делать все возможное, чтобы убедить китайского коллегу использовать имеющиеся в КНР рычаги влияния на Путина для завершения его захватнической войны против Украины.

Согласно заявлению Елисейского дворца, по состоянию на сегодняшний день дипломатические усилия для поддержки Украины и создания давления на Россию являются самым высоким приоритетом для Франции.

Эммануэль Макрон во время личных переговоров Си Цзиньпин использует все возможные инструменты, чтобы склонить последнего на свою сторону.

По словам одного из анонимных источников, Макрон также планирует поднять вопрос китайских компаний, помогающих России вести войну против Украины.

Более того, президент Франции призовет официальный Пекин не отказываться от диалога с Киевом.

Также в центре внимания сторон будет ситуация на Ближнем Востоке, борьба с изменениями климата, торговые споры, в первую очередь по электромобилям, алкоголю и косметике.

Что известно о европейском турне Си Цзиньпина

5 мая глава Китая прибыл во Францию, начав свое многодневное турне европейскими странами.

В Париже он будет находиться еще 6 и 7 мая, а затем отправится в Сербию и Венгрию.

Что важно понимать, это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса — то есть за последние 5 лет.

Недавно также стало известно, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин намерен приехать в Китай. Однако цель его визита пока неизвестна.

Что важно понимать, Китай продолжает оказывать помощь РФ в ее войне против Украины.