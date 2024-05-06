Макрон має новий план щодо України й використає для цього Сі Цзіньпіна

Французький лідер Еммануель Макрон продовжує активно шукати шляхи для швидкого завершення російсько-української війни. Він переконаний, що зможе схилити главу Китаю на свій бік.

Макрон хоче вплинути на Путіна за допомогою Сі Цзіньпіна

Як вдалося дізнатися журналістам, глава республіки буде робити усе можливе, аби переконати китайського колегу використати наявні у КНР важелі впливу на Путіна для завершення його загарбницької війни проти України.

Згідно з заявою Єлисейського палацу, станом на сьогодні дипломатичні зусилля для підтримки України та створення тиску на Росію є найвищим пріоритетом для Франції.

Еммануель Макрон під час особистих перемовин Сі Цзіньпіном використає усі можливі інструменти, щоб схилити останнього на свій бік.

За словами одного з анонімних джерел, Макрон також планує порушити питання китайських компаній, які допомагають Росії вести війну проти України.

Ба більше, президент Франції закличе офіційний Пекін не відмовлятися від діалогу з Києвом.

Також у центрі уваги сторін буде ситуація на Близькому Сході, боротьба зі змінами клімату, торговельні суперечки, насамперед стосовно електромобілів, алкоголю та косметики.

Що відомо про європейське турне Сі Цзіньпіна

5 травня очільник Китаю прибув до Франції, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.

У Парижі він знаходитиметься ще 6 та 7 травня, а потім вирушить до Сербії та Угорщини.

Що важливо розуміти, це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу — тобто протягом останніх 5 років.

Нещодавно також стало відомо, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін має намір приїхати до Китаю. Однак мета його візиту поки невідома.

Що важливо розуміти, Китай продовжує надавати РФ допомогу у її війни проти України.