По информации журналистов, Bild, США и Германия угрожали Украине прекращением поставок ракет в случае их использования для ударов по территории России.

Что известно об угрозах США и Германии в случае использования Украиной их ракет для ударов по РФ

Журналисты издания отмечают, что требования западных партнеров по запрету использования Украиной оружия НАТО для ударов по территории России работают против самой Украины, особенно на фоне оборонной операции в Харьковской области.

Говоря простым языком: в то время как Россия ежедневно выпускает по Харькову почти 5 тыс. артиллерийских снарядов, Украине не разрешается выпустить ни одного западного снаряда, — говорится в материале издания. Поделиться

Подчеркивается, что аналогичная ситуация наблюдается с задачей авиаударов.

Ограничения Запада существенно ограничивают боевой потенциал Украины

Теоретически, большинство используемых российских авиабаз должны находиться в пределах досягаемости оружия, которое Киев получил от западных стран. Но ни одно из этих вооружений не может быть использовано для уничтожения самолетов российских террористов на земле.

Западные партнеры также запрещают Украине использовать полученные от них системы ПВО против самолетов оккупационной армии РФ.

Приходится ждать, пока российские бомбардировщики выпустят ракеты и те достанутся воздушного пространства Украины.

По информации BILD, украинская армия по крайней мере однажды использовала систему "Patriot" из Германии, чтобы совершить самостоятельные действия. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угроза прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится, говорится в материале. Поделиться

Авторы материала добавляют, что хотя в последнее время ряд западных государств и позволили Украине бить их оружием по территории РФ, однако большая часть дальнобойных систем и вооружений была получена от США, которые вместе с Германией требуют соблюдения установленного запрета.