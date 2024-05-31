Ночью 31 мая российские захватчики атаковали мирные города и села Украины – враг снова использовал ракеты и ударные БПЛА.
Силы ПВО озвучили результаты своей работы в течение ночи 31 мая
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 мая 2024 года враг совершил новую атаку на Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской обл. — РФ.
Кроме того, указано, что по украинской столице россияне пытались ударить крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области — РФ.
Также были произведены пуски четырех ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Ейска, находящегося в стране-агрессорке.
Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений и расчетам мобильных огневых групп были ликвидированы четыре «шахеда» в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатая ракета «Искандер-К» в Киевской области.
Что известно о ситуации в Харьковской области после ударов РФ
Ночью россияне нанесли несколько ракетных ударов по разным локациям, в результате чего погибли три человека и 25 получили ранения.
Кроме того, указано, что в результате попадания ракеты в землю на территории гражданского предприятия погиб мужчина 1959 года рождения.
Также российские оккупанты попали в трехэтажное административное здание.
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