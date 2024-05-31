Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО знищили 4 дрони та одну ракету
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО знищили 4 дрони та одну ракету

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 31 травня російські загарбники атакували мирні міста та села України — ворог знову використав ракети та ударні БпЛА.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи протягом ночі 31 травня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 травня 2024 року ворог здійснив нову атаку на Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської обл. — РФ.

Окрім того, наголошується, що по українській столиці росіяни намагалися вдарити крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області — РФ.

Також було здійснено пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська, що знаходиться в країні-агресорці.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів та розрахункам мобільних вогневих груп було ліквідовано чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.

Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Що відомо про ситуацію на Харківщині після ударів РФ

Вночі росіяни завдали кількох ракетних ударів по різних локаціях, внаслідок чого загинуло троє людей і 25 отримали поранення.

Ворогом атаковано пʼятиповерховий житловий будинок. Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи. Виникла пожежа. Загинули 2 людини. Постраждали 25 осіб, з них дві дитини — хлопчик та дівчинка по 12 років. Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої», — повідомляє Харківська ОВА.

Окрім того, наголошується, що внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

Фото: відкриті джерела

Також російські окупанти влучили у триповерхову адміністративну будівлю.

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