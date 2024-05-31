Уночі 31 травня російські загарбники атакували мирні міста та села України — ворог знову використав ракети та ударні БпЛА.
Сили ППО озвучили результати своєї роботи протягом ночі 31 травня
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 травня 2024 року ворог здійснив нову атаку на Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської обл. — РФ.
Окрім того, наголошується, що по українській столиці росіяни намагалися вдарити крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області — РФ.
Також було здійснено пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська, що знаходиться в країні-агресорці.
Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів та розрахункам мобільних вогневих груп було ліквідовано чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.
Що відомо про ситуацію на Харківщині після ударів РФ
Вночі росіяни завдали кількох ракетних ударів по різних локаціях, внаслідок чого загинуло троє людей і 25 отримали поранення.
Окрім того, наголошується, що внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.
Також російські окупанти влучили у триповерхову адміністративну будівлю.
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