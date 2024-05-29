У Росії працівники ФСБ влаштували стрілянину й вбили свого колегу

Працівники силових структур Російської Федерації продовжують не лише пиячити, а й знищувати одне одного. Цього разу чергова гулянка стала фатальною для представників ФСБ РФ.
Що відомо про стрілянину між працівниками ФСБ
Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, у Калмикії співробітник ФСБ розстріляв свого колегу під час п’янки.
28 травня опер ФСБ Чорноземельським районом Калмикії Баатр Болтиров (на фото — ред.) випивав разом з колегою — опером ФСБ з Елісти Олександром Бадмаєвим.
ФСБ отримало ще більше влади в Росії
Згідно з даними видання The Independent, гучні та масштабні чистки, які диктатор Володимир Путін проводить у Кремлі та Міноборони РФ, були ініційовані заступником директора ФСБ Сергія Корольова.
Наразі саме він є головним сірим кардиналом нелегітимного президента РФ.
Ба більше, як з’ясувалося, саме Корольов причетний до підготовки замахів на українського лідера Володимира Зеленського та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.
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