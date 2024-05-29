У Росії працівники ФСБ влаштували стрілянину й вбили свого колегу
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії працівники ФСБ влаштували стрілянину й вбили свого колегу

ФСБ РФ
Джерело:  online.ua

Працівники силових структур Російської Федерації продовжують не лише пиячити, а й знищувати одне одного. Цього разу чергова гулянка стала фатальною для представників ФСБ РФ.

Що відомо про стрілянину між працівниками ФСБ

Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, у Калмикії співробітник ФСБ розстріляв свого колегу під час п’янки.

28 травня опер ФСБ Чорноземельським районом Калмикії Баатр Болтиров (на фото — ред.) випивав разом з колегою — опером ФСБ з Елісти Олександром Бадмаєвим.

У ході пиятики у чоловіків виник конфлікт, Болтиров взяв карабін і розстріляв Бадмаєва. Фсбшник помер дома. Порушено кримінальну справу про вбивство, Болтирова затримано, — йдеться в повідомленні.

ФСБ отримало ще більше влади в Росії

Згідно з даними видання The Independent, гучні та масштабні чистки, які диктатор Володимир Путін проводить у Кремлі та Міноборони РФ, були ініційовані заступником директора ФСБ Сергія Корольова.

Наразі саме він є головним сірим кардиналом нелегітимного президента РФ.

Ба більше, як з’ясувалося, саме Корольов причетний до підготовки замахів на українського лідера Володимира Зеленського та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Корольов зміг стати ключовим гравцем в ієрархії ФСБ. Західні лідери звинувачують його в активній участі у вторгненні в Україну. Окрім того, він провів реформи у розвідці, які підвищили її ефективність, — пише видання.

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