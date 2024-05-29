У Росії працівники ФСБ влаштували стрілянину й вбили свого колегу

Працівники силових структур Російської Федерації продовжують не лише пиячити, а й знищувати одне одного. Цього разу чергова гулянка стала фатальною для представників ФСБ РФ.

Що відомо про стрілянину між працівниками ФСБ

Як повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, у Калмикії співробітник ФСБ розстріляв свого колегу під час п’янки.

28 травня опер ФСБ Чорноземельським районом Калмикії Баатр Болтиров (на фото — ред.) випивав разом з колегою — опером ФСБ з Елісти Олександром Бадмаєвим.

У ході пиятики у чоловіків виник конфлікт, Болтиров взяв карабін і розстріляв Бадмаєва. Фсбшник помер дома. Порушено кримінальну справу про вбивство, Болтирова затримано, — йдеться в повідомленні. Поширити

ФСБ отримало ще більше влади в Росії

Згідно з даними видання The Independent, гучні та масштабні чистки, які диктатор Володимир Путін проводить у Кремлі та Міноборони РФ, були ініційовані заступником директора ФСБ Сергія Корольова.

Наразі саме він є головним сірим кардиналом нелегітимного президента РФ.

Ба більше, як з’ясувалося, саме Корольов причетний до підготовки замахів на українського лідера Володимира Зеленського та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.