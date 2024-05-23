Провокація ФСБ. Російські військові знімають прикордонні буї Естонії на річці Нарва

Російські прикордонники в ніч на 23 травня зняли понад 20 буїв, встановлених прикордонною охороною Естонії на річці Нарві для позначення фарватеру.

ФСБ робить провокації на кордоні з Естонією

Прикордонники РФ порушують домовленості з Естонією.

Про це повідомляє естонський національний телерадіомовник ERR.

Глава бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель пояснив, що Естонія та РФ щовесни встановлюють у водах Нарви буї для позначення фарватеру, оскільки русло річки змінюється.

До початку війни в Україні встановлення цих буїв відбувалося в основному за обопільною угодою, але з 2023 року Росія не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв. Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, бо вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки та відпочивальники не потрапили помилково у російські води.

Видання зазначає, що цьогоріч РФ повідомила про незгоду з місцями встановлення близько половини з 250 буїв. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня. У ніч на 23 червня естонські прикордонники виявили, що російські прикордонники почали знімати ці буї й за ніч зняли 24 одиниці, частина з яких належала до спірних буїв.

Департамент поліції та прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою і зажадав роз'яснення з приводу зняття буїв та їх повернення. Департамент чекає від Росії доказів того, що раніше узгоджений фарватер змінився, і якщо вони не будуть представлені, то ми продовжимо встановлювати буї. Поширити

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила на урядовій пресконференції про прикордонний інцидент, точні обставини якого з'ясовують.

Ми підходитимемо до цього випадку тверезо, врівноважено, за необхідності також у контакті з союзниками. Ми бачимо ширшу схему, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу. Кая Каллас Прем'єр-міністерка Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна додав, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, оскільки він вкладається у провокаційну поведінку РФ останніх років.

Цахкна також зазначив, що раніше траплялися прикордонні інциденти у вигляді порушення Росією повітряного простору та в інші способи.

Гендиректор департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Бєлічов назвав зняття Росією буїв на Нарві явною провокацією. Він пояснив, що естонська прикордонна служба не перешкоджала, оскільки це призвело б до загострення ситуації — застосування сили у такій ситуації означало б ведення дистанційного вогню.

Ми вирішили не нагнітати ситуацію й слідувати звичайній практиці. Поширити

За словами очільника правоохоронного департаменту, наразі його відомство використовує дипломатичні методи для повернення буїв.

Країни Балтії б'ють на сполох через гібридну атаку РФ

Росія регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації.

Подібна ситуація неприпустима. Про це у розмові з Financial Times заявили міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушення GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян.