Провокация ФСБ. Российские военные снимают пограничные буи Эстонии на реке Нарва

Российские пограничники в ночь на 23 мая сняли более 20 буев, установленных пограничной охраной Эстонии на реке Нарве для обозначения фарватера.

ФСБ совершает провокации на границе с Эстонией

Пограничники РФ нарушают договоренности с Эстонией.

Об этом сообщает эстонский национальный телерадиовещатель ERR.

Глава бюро пограничной охраны Идашской префектуры Ээрик Пургель пояснил, что Эстония и РФ каждую весну устанавливают в водах Нарвы буи для обозначения фарватера, поскольку русло реки меняется.

До начала войны в Украине установка этих буев происходила в основном по обоюдному соглашению, но с 2023 года Россия не согласна с эстонскими позициями по размещению буев. Мы решили поставить плавучие знаки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они нужны во избежание навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды.

Издание отмечает, что в этом году РФ сообщила о несогласии с местами установки около половины из 250 буев. Первые 50 буев были установлены 13 мая. В ночь на 23 июня эстонские пограничники обнаружили, что российские пограничники начали снимать эти буи и за ночь сняли 24 единицы, часть из которых принадлежала спорным буям.

Департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой и потребовал разъяснения по поводу снятия буев и их возвращения. Департамент ждет от России доказательств того, что ранее согласованный фарватер изменился, и если они не будут представлены, то мы продолжим устанавливать буи. Поделиться

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на правительственной пресс-конференции о пограничном инциденте, точные обстоятельства которого выясняют.

Мы будем подходить к этому случаю трезво, уравновешенно, при необходимости также в контакте с союзниками. Мы видим более широкую схему, когда Россия пытается своими действиями сеять тревогу. Кая Каллас Премьер-министр Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что к этому случаю следует относиться очень спокойно, поскольку он вкладывается в провокационное поведение РФ последних лет.

Цахкна также отметил, что ранее случались пограничные инциденты в виде нарушения Россией воздушного пространства и другими способами.

Гендиректор департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев назвал снятие Россией буев на Нарве явной провокацией. Он пояснил, что эстонская пограничная служба не препятствовала, поскольку это привело бы к обострению ситуации — применение силы в такой ситуации означало бы ведение дистанционного огня.

Мы решили не нагнетать ситуацию и следовать обычной практике. Поделиться

По словам главы правоохранительного департамента, в настоящее время его ведомство использует дипломатические методы возвращения буев.

Страны Балтии бьют тревогу из-за гибридной атаки РФ

Россия регулярно глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря, что представляет опасность для гражданской авиации.

Подобная ситуация недопустима. Об этом в разговоре с Financial Times заявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов «гибридной атакой РФ», представляющей опасность для их граждан.