Справа Майдану. ДБР оголосило підозру директору ФСБ Бортнікову

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру директору ФСБ РФ Олександру Бортнікову в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках.

Бортніков отримав підозру від ДБР за підривну діяльність проти України

Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям спецслужб РФ. Серед них — директор федеральної служби військ росгвардії Віктор Золотов та інші фсбшні генерали.

Про це повідомляє ДБР.

Слідчі Бюро за сприяння Служби безпеки України зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника фсб рф проти України. Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито «громадянського протистояння».

Одним із ключових завдань фсб рф було недопущення Євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки Північноатлантичного альянсу, оскільки це загрожувало загарбницьким планам рф у відновленні союзної держави та поглинанні до її складу колишніх радянських республік. Поширити

Відмова вищого керівництва України від Євроінтеграції була заздалегідь спланована рф, тому були завчасно вжиті заходи для попередження протестних акцій та розроблені сценарії їх силового розгону. Для цього у жовтні 2013 року до нашої держави приїжджав Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБОУ, включаючи заступника Секретаря Сівковича, про розгін потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів.

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій очільник фсб рф Бортніков дав завдання тодішньому Голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам фсб у їх протиправній підривній діяльності.

На виконання цієї вказівки, перший заступником Голови СБУ — керівник Антитерористичного центру у листопаді-грудні 2013 року привів підлеглих спецпризначенців у готовність за ступенем «Підвищена». Рівень терористичної загрози визначено як «Потенційна», чим протестувальників по суті прирівняли до потенційних терористів.

У грудні 2013 року командувач Внутрішній військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого 12.12.2013 звернувся з листом до Міністра оборони України про безоплатну передачу внутрішнім військам 4 млн патронів, 100 тис гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна.

Крім того, за вказівкою Директора фсб рф й на запрошення колишнього Голови СБУ до м. Києва 13.12.2013 прибула група з 20 співробітників фсб рф, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану.

За завданням працівників фсб рф, підтриманому керівництвом СБУ, українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками «Майдану» та його противниками. Матеріали публікували в мережі Інтернет на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до фсб. Поширити

Колишні Голова СБУ та начальник ДЗНД Служби у 2022 році перейшли на бік ворога, у зв’язку з чим СБУ їх притягнуто до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Також вони зайняли керівні «посади» в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих російською федерацією територіях Херсонської та Запорізької областей, їхні дії слідчими ДБР додатково кваліфіковані за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 17.05.2024 повідомили про підозру:

Директору фсб рф Бортнікову О.В. про підозру в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);

20 співробітникам фсб рф про зміну раніше повідомленої підозри у пособництві цим діям та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України), серед них генерали: начальник 2 Служби (захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) фсб рф Сєдов О.С., його заступник Жало О.П., перший заступник начальника управління цієї Служби Єгоров С.М., перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації Павлік В.М., заступник начальника Управління фсб рф в м. Москва Яценко А.А. (колишній офіцер 2 Служби), а також Директор Федеральної служби військ Національної гвардії рф Золотов В.В. (колишній кадровий офіцер КДБ СРСР та позаштатний працівник фсб рф);

колишньому Голові СБУ, начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ про зміну раніше повідомленої підозри у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111-1 КК України);

першому заступникові Голови СБУ — керівнику Антитерористичного центру про зміну раніше повідомленої підозри у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340).

Повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваних скеровано на офіційну електронну пошту фсб рф та будуть опубліковані на вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Пʼять «беркутівців» отримали вироки

Святошинський районний суд у жовтні 2023 року оголосив вироки у справі Майдану про розстріли людей у Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Хто отримав вироки суду:

Суд призначив довічне ув'язнення заступнику командира спецпідрозділу "Беркут" Олегу Янішевському. У нього також забирають всі його звання.

Спецпризначенця Павла Аброськіна засудили до 15 років з позбавленням права обіймати посади 3 роки.

Колишній боєць підрозділу Сергій Зінченко отримав за сукупністю злочину 15 років, з позбавленням обіймати посаду 3 роки. Також у нього забрали звання.

При цьому зазначимо, що ці троє беркутівців були звільнені з-під варти у грудні 2019 в рамках обміну полоненими з Росією. Вони втекли до країни-агресорки.