Дело Майдана. ГБР объявило подозрение директору ФСБ Бортникову

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной розни и ненависти в Украине и незаконном препятствии протестным акциям в 2013-2014 годах.
Бортников получил подозрение от ГБР за подрывную деятельность против Украины
Также подозрения сообщены 20 высокопоставленным должностным лицам спецслужб РФ. Среди них — директор федеральной службы войск Росгвардии Виктор Золотов и другие российские генералы.
Об этом заявило ГБР.
Следователи Бюро при содействии Службы безопасности Украины собрали доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично руководителя ФСБ РФ против Украины. Установлено, что Бортников разработал преступный план по подавлению протестных акций украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения руководящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы «гражданского противостояния».
Отказ высшего руководства Украины от Евроинтеграции был заранее спланирован РФ, поэтому были приняты меры по предупреждению протестных акций и разработаны сценарии их силового разгона. Для этого в октябре 2013 года в наше государство приезжал Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с инструктажем руководству СНБОУ, включая заместителя Секретаря Сивковича, о разгоне потенциальных протестных акций с максимальной жестокостью и применении чрезмерной силы для запугивания других активистов.
Следствие установило, что для прекращения протестных акций глава ФСБ России Бортников дал задачу тогдашнему Председателю СБУ, который имел также российское гражданство, способствовать (лично и с привлечением подчиненных) работникам ФСБ в их противоправной подрывной деятельности.
Во исполнение этого указания первый заместителем Председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра в ноябре-декабре 2013 года привел подчиненных спецназовцев в готовность по степени «Повышенная». Уровень террористической угрозы определен как «Потенциальная», чем протестующих по сути приравняли к потенциальным террористам.
В декабре 2013 года командующий Внутренним войском МВД Украины по указанию заместителя командующего внутренних войск россиян начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов, для чего 12.12.2013 обратился с письмом к Министру обороны Украины о безвозмездной передаче внутренним войскам 4 млн патронов 4 млн патронов ВОГ-25, иного военного имущества.
Кроме того, по указанию Директора ФСБ РФ и по приглашению бывшего Председателя СБУ в г. Киев 13.12.2013 прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ РФ, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии Евромайдана.
Бывшие Председатель СБУ и начальник ГЗНИ Службы в 2022 году перешли на сторону врага, в связи с чем СБУ они привлечены к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения. Также они заняли руководящие должности в незаконно созданных органах безопасности на частично оккупированных российской федерацией территориях Херсонской и Запорожской областей, их действия следователями ДБР дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины.
Следователи ДБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора 17.05.2024 сообщили о подозрении:
Директору ФСБ РФ Бортникову О.В. о подозрении в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине, незаконного препятствования протестным акциям в 2013-2014 годах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.
20 сотрудникам ФСБ РФ об изменении ранее уведомленного подозрения в пособничестве этим действиям и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствии протестным акциям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. А.П., первый заместитель начальника управления этой Службы Егоров С.М., первый заместитель начальника Департамента оперативной информации Павлик В.М., заместитель начальника Управления ФСБ РФ в г. Москва Яценко А.А. (бывший офицер 2 Службы), а также Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Золотов В.В. (бывший кадровый офицер КГБ СССР и внештатный работник ФСБ РФ);
бывшему Председателю СБУ, начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ об изменении ранее уведомленного подозрения в государственной измене по предварительному сговору группой лиц, разжигании национальной, религиозной вражды и ненависти, и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствии протестным акциям на временно оккупированных территориях Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111 -1 УК Украины);
первому заместителю Председателя СБУ — руководителю Антитеррористического центра об изменении ранее уведомленного подозрения в государственной измене по предварительному сговору группой лиц, разжиганию национальной, религиозной вражды и ненависти, и доложено о новом подозрении в незаконном препятствии протестным акциям (ч. 2 ч. 2 ч. 2 ст. 1 ст. 111, ч. 2 ст.
Сообщения о подозрении и повестках о вызове подозреваемых направлены на официальную электронную почту ФСБ РФ и будут опубликованы на сайте Офиса Генерального прокурора.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Пять «беркутовцев» получили приговоры
Святошинский районный суд в октябре 2023 года объявил приговоры по делу Майдана о расстрелах людей в Киеве по улице Институтской 20 февраля 2014 года.
Кто получил приговоры суда:
Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также отнимают все его звания.
Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.
Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.
При этом отметим, что эти трое беркутовцев были освобождены из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Они бежали в страну-агрессор.
Тем временем суд оправдал оставшегося в Украине Сергея Тамтуру. Александра Маринченко приговорили к 5 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий, однако суд учел ему в срок наказания срок нахождения под стражей по схеме: 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы. Поэтому считается, что он отбыл наказание. Сторона обвинения обжалует приговор.
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