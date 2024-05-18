Дело Майдана. ГБР объявило подозрение директору ФСБ Бортникову

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной розни и ненависти в Украине и незаконном препятствии протестным акциям в 2013-2014 годах.

Бортников получил подозрение от ГБР за подрывную деятельность против Украины

Также подозрения сообщены 20 высокопоставленным должностным лицам спецслужб РФ. Среди них — директор федеральной службы войск Росгвардии Виктор Золотов и другие российские генералы.

Об этом заявило ГБР.

Следователи Бюро при содействии Службы безопасности Украины собрали доказательства подрывной деятельности российской спецслужбы и лично руководителя ФСБ РФ против Украины. Установлено, что Бортников разработал преступный план по подавлению протестных акций украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения руководящего в то время режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы «гражданского противостояния».

Одной из ключевых задач ФСБ России было недопущение Евроинтеграционных процессов Украины и членства в договоре коллективной безопасности Североатлантического альянса, поскольку это угрожало захватническим планам России в восстановлении союзного государства и поглощении в его состав бывших советских республик. Поделиться

Отказ высшего руководства Украины от Евроинтеграции был заранее спланирован РФ, поэтому были приняты меры по предупреждению протестных акций и разработаны сценарии их силового разгона. Для этого в октябре 2013 года в наше государство приезжал Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с инструктажем руководству СНБОУ, включая заместителя Секретаря Сивковича, о разгоне потенциальных протестных акций с максимальной жестокостью и применении чрезмерной силы для запугивания других активистов.

Следствие установило, что для прекращения протестных акций глава ФСБ России Бортников дал задачу тогдашнему Председателю СБУ, который имел также российское гражданство, способствовать (лично и с привлечением подчиненных) работникам ФСБ в их противоправной подрывной деятельности.

Во исполнение этого указания первый заместителем Председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра в ноябре-декабре 2013 года привел подчиненных спецназовцев в готовность по степени «Повышенная». Уровень террористической угрозы определен как «Потенциальная», чем протестующих по сути приравняли к потенциальным террористам.

В декабре 2013 года командующий Внутренним войском МВД Украины по указанию заместителя командующего внутренних войск россиян начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов, для чего 12.12.2013 обратился с письмом к Министру обороны Украины о безвозмездной передаче внутренним войскам 4 млн патронов 4 млн патронов ВОГ-25, иного военного имущества.

Кроме того, по указанию Директора ФСБ РФ и по приглашению бывшего Председателя СБУ в г. Киев 13.12.2013 прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ РФ, которые инструктировали украинских правоохранителей в противодействии Евромайдана.

По заданию работников ФСБ РФ, поддержанному руководством СБУ, украинские правоохранители собирали видеозаписи, которые провоцировали социальные конфликты между участниками «Майдана» и его противниками. Материалы публиковали в сети Интернет на специально созданном Ютуб-канале и отправляли отчеты о проделанной работе в ФСБ. Поделиться

Бывшие Председатель СБУ и начальник ГЗНИ Службы в 2022 году перешли на сторону врага, в связи с чем СБУ они привлечены к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения. Также они заняли руководящие должности в незаконно созданных органах безопасности на частично оккупированных российской федерацией территориях Херсонской и Запорожской областей, их действия следователями ДБР дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины.

Следователи ДБР при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора 17.05.2024 сообщили о подозрении:

Директору ФСБ РФ Бортникову О.В. о подозрении в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине, незаконного препятствования протестным акциям в 2013-2014 годах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.

20 сотрудникам ФСБ РФ об изменении ранее уведомленного подозрения в пособничестве этим действиям и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствии протестным акциям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. А.П., первый заместитель начальника управления этой Службы Егоров С.М., первый заместитель начальника Департамента оперативной информации Павлик В.М., заместитель начальника Управления ФСБ РФ в г. Москва Яценко А.А. (бывший офицер 2 Службы), а также Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Золотов В.В. (бывший кадровый офицер КГБ СССР и внештатный работник ФСБ РФ);

бывшему Председателю СБУ, начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ об изменении ранее уведомленного подозрения в государственной измене по предварительному сговору группой лиц, разжигании национальной, религиозной вражды и ненависти, и сообщено о новом подозрении в незаконном препятствии протестным акциям на временно оккупированных территориях Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111 -1 УК Украины);

первому заместителю Председателя СБУ — руководителю Антитеррористического центра об изменении ранее уведомленного подозрения в государственной измене по предварительному сговору группой лиц, разжиганию национальной, религиозной вражды и ненависти, и доложено о новом подозрении в незаконном препятствии протестным акциям (ч. 2 ч. 2 ч. 2 ст. 1 ст. 111, ч. 2 ст.

Сообщения о подозрении и повестках о вызове подозреваемых направлены на официальную электронную почту ФСБ РФ и будут опубликованы на сайте Офиса Генерального прокурора.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Пять «беркутовцев» получили приговоры

Святошинский районный суд в октябре 2023 года объявил приговоры по делу Майдана о расстрелах людей в Киеве по улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Кто получил приговоры суда:

Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также отнимают все его звания.

Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.

Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.

При этом отметим, что эти трое беркутовцев были освобождены из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Они бежали в страну-агрессор.