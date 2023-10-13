ГБР в рамках уголовного производства продолжает исследовать обстоятельства массовых расстрелов на Майдане Незалежности в 2013-14 годах. Завершено досудебное расследование в отношении 6 бывших беркутовцев.

Еще одно дело Майдана попало в суд

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 6 бывших милиционеров роты специального назначения ГМОП "Беркут". Дела подозреваемых были переданы в суд.

Эти преступления не имеют срока давности и виновные обязательно будут наказаны, – отметили в бюро. Поделиться

Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве милиционеры роты специального назначения ГМОП "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

Из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные шаровые ранения.

По данным правоохранителей, после совершения преступления оружие повредили и утаили, однако, часть его была найдена и идентифицирована.

В настоящее время подозреваемые обвиняются в препятствовании проведению мирных акций протеста, превышению служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, совершению террористического акта, причинению тяжких телесных повреждений, умышленных убийств и оконченных покушений. оружия.

Обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами РФ, – сказали в ГБР. Поделиться

В отношении других 14 милиционеров этого подразделения, также причастных к расстрелам, специальное досудебное расследование находится на завершающей стадии.

Силовой разгон Евромайдана в Киеве

Силовой разгон мирного протеста на Майдане Незалежности в Киеве – незаконная акция силовых ведомств Украины, проведенная силами спецподразделений "Беркута" ночью 30 ноября 2013 с целью очистки площади от участников стихийного протеста, известного как Евромайдан.

Протесты начались 21 ноября 2013 как реакция на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Протестующие непрерывно находились на Майдане, причем их количество менялось. На ночь 30 ноября, когда состоялась акция силовиков, на площади оставалось около 400 протестующих, преимущественно студентов. В результате действий "Беркута" тогда пострадали по меньшей мере 79 человек.

В начале года стражи порядка завершили расследование дела по обвинению бывшего командира киевской роты специального назначения "Беркут" в массовых расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.