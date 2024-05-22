Росія створює нові осередки ФСБ у Криму. Як це вплине на обстановку на півострові

Росія створює нові осередки ФСБ у Криму

Такі дії в Україні пояснюють тим, що ворог не контролює захоплені території й лишається для населення окупантом. Відтак, росіяни вимушені посилювати репресивні заходи.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав, що каральні окупаційні органи почали обходити активістів національного руху за кілька тижнів до трагічних 80-х роковин, коли Радянським Союзом був скоєний геноцид проти кримськотатарського народу. ФСБ вже вчергове почала попереджати активістів та виписувати їм повідомлення про заборону проводити будь-які заходи.

Рефат Чубаров зауважив, що такі залякування та тиск з боку окупантів проводяться кілька разів на рік. А вранці 17 травня був затриманий головний редактор кримськотатарської газети Qirim Бекір Мамутов і журналіст та засновник цієї газети Сейран Ібрагімов.

Їх протримали цілий день, потім виписали адміністративні нібито порушення та звинуватили в тому, що вони нібито розповсюджують неправдиві відомості, які компрометують Росію та її збройні сили, — підкреслив голова Меджлісу кримськотатарського народу. Поширити

Це звинувачення полягає в тому, що газета у перекладі на кримськотатарську мову надрукувала доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, в якій було сказано про грубе порушення прав людини в Криму та затримання кримських татар.

Головний редактор і засновник газети мають сплатити приблизно 300 і 500 тисяч російських рублів штрафу. Це от один із таких випадків тиску, — сказав Рефат Чубаров. Поширити

Росіяни посилюють контроль

Крім того, ідуть затримання, які не оформлюються протоколами. В людей вилучають телефони та проглядають їх. Якщо якісь записи їм не подобаються, людей затримують на добу і з'ясовують, до кого і до чого відносяться ці записи.

Російські окупанти посилюють контроль над поведінкою людей в Криму, — наголосив Чубаров. Поширити

Якщо у ФСБ раптом виникає питання до людини, навіть якщо вона непричетна ні до чого, її можуть викрасти та тримати без відома близьких, рідних і знайомих. За кілька діб в її соцмережах можуть з'явитися картинки з українським прапором або з гаслами, які не просто переслідуються, а жорстко караються окупантом на території Криму.

Надаючи всі ці скріни й пришиваючи їх до справи, людину більше неможливо витягнути з полону і, можливо, цю людину вже більше ніколи не побачать живою.

Зараз це відбувається у той момент, коли ООН говорила про те, що випадків геноциду на території України вона не бачить.