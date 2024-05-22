Россия создает новые ячейки ФСБ в Крыму. Как это повлияет на обстановку на полуострове

Оккупанты направляют в Крым дополнительные подразделения ФСБ для поиска информаторов Вооруженных Сил Украины. В настоящее время на полуострове усилены проверки телефонов, участились случаи допросов местного населения.

Россия создает новые ячейки ФСБ в Крыму

Такие действия в Украине объясняют тем, что враг не контролирует захваченные территории и остается для населения оккупантом. Следовательно, россияне вынуждены усиливать репрессивные меры.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что карательные оккупационные органы начали обходить активистов национального движения за несколько недель до трагической 80-й годовщины, когда Советским Союзом был совершен геноцид против крымскотатарского народа. ФСБ уже в очередной раз начала предупреждать активистов и выписывать им уведомление о запрете проводить какие-либо мероприятия.

Рефат Чубаров отметил, что такие устрашения и давление со стороны оккупантов проводятся несколько раз в год. Утром 17 мая был задержан главный редактор крымскотатарской газеты Qirim Бекир Мамутов и журналист и основатель этой газеты Сейран Ибрагимов.

Их продержали целый день, затем выписали административные якобы нарушения и обвинили в том, что они якобы распространяют ложные сведения, компрометирующие Россию и ее вооруженные силы, — подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа. Поделиться

Это обвинение состоит в том, что газета в переводе на крымскотатарский язык опубликовала доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором было сказано о грубом нарушении прав человека в Крыму и задержании крымских татар.

Главный редактор и основатель газеты должны уплатить примерно 300 и 500 тысяч рублей штрафа. Это вот один из таких случаев давления, — сказал Рефат Чубаров. Поделиться

Россияне усиливают контроль

Кроме того, идут задержания, не оформляемые протоколами. У людей изымают телефоны и просматривают их. Если какие-то записи им не нравятся, людей задерживают в сутки и выясняют, к кому и к чему эти записи относятся.

Российские оккупанты усиливают контроль над поведением людей в Крыму, — подчеркнул Чубаров. Поделиться

Если у ФСБ вдруг возникает вопрос к человеку, даже если он не имеет никакого отношения, его могут похитить и держать без ведома близких, родных и знакомых. Через несколько суток в ее соцсетях могут появиться картинки с украинским флагом или с лозунгами, которые не просто преследуются, а жестоко наказываются оккупантом на территории Крыма.

Предоставляя все эти скрины и пришивая их к делу, человека больше невозможно вытащить из плена и, возможно, этого человека уже больше никогда не увидят живым.

Сейчас это происходит в тот момент, когда ООН говорила, что случаев геноцида на территории Украины она не видит.