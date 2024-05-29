В России работники ФСБ устроили стрельбу и убили своего коллегу

Работники силовых структур Российской Федерации продолжают не только пьянствовать, но и регулярно убивать друг друга. На этот раз очередное гулянье стало роковым для представителей ФСБ РФ.
Что известно о стрельбе между работниками ФСБ
Как сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA, в Калмыкии сотрудник ФСБ расстрелял своего коллегу во время пьянки.
28 мая опер ФСБ Черноземельским районом Калмыкии Баатр Болтыров (на фото — ред.) выпивал вместе с коллегой — опером ФСБ из Элисты Александром Бадмаевым.
ФСБ получило еще больше власти в России
Согласно данным издания The Independent, громкие и масштабные чистки, которые проводит диктатор Владимир Путин в Кремле и Минобороны РФ, были инициированы заместителем директора ФСБ Сергеем Королевым.
Теперь именно он является главным серым кардиналом нелегитимного президента РФ.
Более того, как выяснилось, именно Королев причастен к подготовке покушений на украинского лидера Владимира Зеленского и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-