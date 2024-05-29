В России работники ФСБ устроили стрельбу и убили своего коллегу

Работники силовых структур Российской Федерации продолжают не только пьянствовать, но и регулярно убивать друг друга. На этот раз очередное гулянье стало роковым для представителей ФСБ РФ.

Что известно о стрельбе между работниками ФСБ

Как сообщает российский оппозиционный телеграмм-канал ASTRA, в Калмыкии сотрудник ФСБ расстрелял своего коллегу во время пьянки.

28 мая опер ФСБ Черноземельским районом Калмыкии Баатр Болтыров (на фото — ред.) выпивал вместе с коллегой — опером ФСБ из Элисты Александром Бадмаевым.

В ходе пьянки у мужчин возник конфликт, Болтыров взял карабин и расстрелял Бадмаева. Фсбшник скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве, Болтыров задержан, — сказано в сообщении. Поделиться

ФСБ получило еще больше власти в России

Согласно данным издания The Independent, громкие и масштабные чистки, которые проводит диктатор Владимир Путин в Кремле и Минобороны РФ, были инициированы заместителем директора ФСБ Сергеем Королевым.

Теперь именно он является главным серым кардиналом нелегитимного президента РФ.

Более того, как выяснилось, именно Королев причастен к подготовке покушений на украинского лидера Владимира Зеленского и начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова.