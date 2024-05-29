Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон виступив з офіційним коментарем щодо виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги.
Швеція обіцяє підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно
Ульф Крістерссон звертає увагу на те, що новий пакет підтримки насамперед сконцентрували на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше і про які вона чітко просила:
посилення ППО,
артилерійські боєприпаси.
бронетехніка.
За словами українського лідера Володимира Зеленського, допомога від офіційного Стокгольму має вкрай важливе значення для обороноздатності й стійкості України.
Глава держави підкреслив, що шведська допомога не лише рятує життя українців, але й допомагає гарантувати довготривалий мир і безпеку в Європі.
Окрім того, президент України висловив вдячність Швеції за те, що вона підтримує нашу країну і "залишається справжнім та надійним союзником".
Пакет військової допомоги від Швеції. Що в нього увійшло
Згідно з останніми даними, Україна літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.
Що важливо розуміти, літаки типу ASC 890 надають ЗСУ абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі.
Українські захисники посилять свою здатність щодо виявлення ворожих цілей дальньої дії та боротьби з ними.
16-й пакет військової підтримки також включає:
танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції;
рішення щодо технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання;
фінансова підтримка коаліцій;
фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України;
інституту тотальних оборонних досліджень доручено підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту;
боєздатність України посилюється шляхом надання в дар терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок.
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