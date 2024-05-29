Швеція обіцяє підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно

Ульф Крістерссон звертає увагу на те, що новий пакет підтримки насамперед сконцентрували на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше і про які вона чітко просила:

посилення ППО, артилерійські боєприпаси. бронетехніка.

Вчора розмовляв телефоном з президентом України Зеленським. Я сказав те, що говорив багато разів раніше: боротьба України — це боротьба Швеції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно… Україна бореться не лише за власну свободу і безпеку, але й за нашу з вами. Ульф Крістерссон Прем’єр-міністр Швеції

За словами українського лідера Володимира Зеленського, допомога від офіційного Стокгольму має вкрай важливе значення для обороноздатності й стійкості України.

Глава держави підкреслив, що шведська допомога не лише рятує життя українців, але й допомагає гарантувати довготривалий мир і безпеку в Європі.

Разом ми захистимо наші спільні цінності й забезпечимо притягнення агресора до відповідальності, — додав Володимир Зеленський. Поширити

Окрім того, президент України висловив вдячність Швеції за те, що вона підтримує нашу країну і "залишається справжнім та надійним союзником".

Пакет військової допомоги від Швеції. Що в нього увійшло

Згідно з останніми даними, Україна літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Що важливо розуміти, літаки типу ASC 890 надають ЗСУ абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі.

Українські захисники посилять свою здатність щодо виявлення ворожих цілей дальньої дії та боротьби з ними.

16-й пакет військової підтримки також включає: