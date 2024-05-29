Чому Путін скасував армійські ігри і танковий біатлон у РФ — відповідь розвідки Британії
Категорія
Світ
Дата публікації

Чому Путін скасував армійські ігри і танковий біатлон у РФ — відповідь розвідки Британії

Міноборони Британії
Володимир Путін

Британські розвідники вирішили з'ясувати, чому в країні-агресорці РФ неочікувано скасували щорічні міжнародні військові ігри і відоме змагання з танкового біатлону, що проводиться в межах заходу.

Влада РФ боїться критики цивільних під час війни проти України

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що щорічні Російські міжнародні армійські ігри не відбудуться 2024 року, однак російське оборонне відомство відмовляється коментувати це офіційно.

Що важливо розуміти, захід також не відбувся минулого року.

Під час останніх міжнародних армійських іграх 2022 року брали участь 6 тисяч учасників із 37 країн.

Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також щоб уникнути ймовірного скорочення участі інших країн, — пояснює британська розвідка.

Окрім того, наголошується, що існує також реальна ймовірність того, що через поразки в Україні російське міністерство оборони схвильоване тим фактом, що брак кваліфікованого військового персоналу і техніки поставить під загрозу послідовне домінування Росії в змаганнях.

Втрати армії РФ станом на 29 травня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 505 100 (+1 300) осіб,

  • танків − 7 700 (+8) од,

  • бойових броньованих машин − 14 891 (+33) од,

  • артилерійських систем − 13 066 (+37) од,

  • РСЗВ − 1 087 (+2) од,

  • засобів ППО − 815 (+0) од,

  • літаків − 357 (+0) од,

  • гелікоптерів − 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 510 (+28) од,

  • крилатих ракет − 2 222 (+0) од,

  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 796 (+56) од,

  • спеціальної техніки − 2 142 (+20) од.

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