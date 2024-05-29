Почему Путин отменил армейские игры и танковый биатлон в РФ — ответ разведки Британии

Британские разведчики решили выяснить, почему в стране-агрессорке РФ неожиданно отменили ежегодные международные военные игры и известное соревнование по танковому биатлону.

Власти РФ боятся критики гражданских во время войны против Украины

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что ежегодные Российские международные армейские игры не состоятся в 2024 году, однако российское оборонное ведомство отказывается комментировать это официально.

Что важно понимать, мероприятие также не состоялось в прошлом году.

В последних международных армейских играх 2022 года принимали участие 6 тысяч участников из 37 стран.

Россия, вероятно, отменила игры во избежание критики этого мероприятия как тривиальной деятельности в военное время, что отвлекает военные усилия от войны в Украине, а также во избежание вероятного сокращения участия других стран, — объясняет британская разведка. Поделиться

Кроме того, указано, что существует также реальная вероятность того, что из-за поражений в Украине российское Министерство обороны взволновано тем фактом, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу последовательное доминирование России в соревнованиях.

Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили: