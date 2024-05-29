Почему Путин отменил армейские игры и танковый биатлон в РФ — ответ разведки Британии

Британские разведчики решили выяснить, почему в стране-агрессорке РФ неожиданно отменили ежегодные международные военные игры и известное соревнование по танковому биатлону.
Власти РФ боятся критики гражданских во время войны против Украины
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что ежегодные Российские международные армейские игры не состоятся в 2024 году, однако российское оборонное ведомство отказывается комментировать это официально.
Что важно понимать, мероприятие также не состоялось в прошлом году.
В последних международных армейских играх 2022 года принимали участие 6 тысяч участников из 37 стран.
Кроме того, указано, что существует также реальная вероятность того, что из-за поражений в Украине российское Министерство обороны взволновано тем фактом, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу последовательное доминирование России в соревнованиях.
Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 505 100 (+1 300) человек,
танков − 7 700 (+8) ед,
боевых бронированных машин − 14 891 (+33) ед,
артиллерийских систем − 13 066 (+37) ед,
РСЗО − 1 087 (+2) ед,
средств ПВО − 815 (+0) ед,
самолетов − 357 (+0) ед,
вертолетов − 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 510 (+28) ед,
крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,
кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 17 796 (+56) ед,
специальной техники — 2 142 (+20) ед.
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