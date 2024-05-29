Почему Путин отменил армейские игры и танковый биатлон в РФ — ответ разведки Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Почему Путин отменил армейские игры и танковый биатлон в РФ — ответ разведки Британии

Минобороны Британии
Путин
Читати українською

Британские разведчики решили выяснить, почему в стране-агрессорке РФ неожиданно отменили ежегодные международные военные игры и известное соревнование по танковому биатлону.

Власти РФ боятся критики гражданских во время войны против Украины

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что ежегодные Российские международные армейские игры не состоятся в 2024 году, однако российское оборонное ведомство отказывается комментировать это официально.

Что важно понимать, мероприятие также не состоялось в прошлом году.

В последних международных армейских играх 2022 года принимали участие 6 тысяч участников из 37 стран.

Россия, вероятно, отменила игры во избежание критики этого мероприятия как тривиальной деятельности в военное время, что отвлекает военные усилия от войны в Украине, а также во избежание вероятного сокращения участия других стран, — объясняет британская разведка.

Кроме того, указано, что существует также реальная вероятность того, что из-за поражений в Украине российское Министерство обороны взволновано тем фактом, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу последовательное доминирование России в соревнованиях.

Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 505 100 (+1 300) человек,

  • танков − 7 700 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин − 14 891 (+33) ед,

  • артиллерийских систем − 13 066 (+37) ед,

  • РСЗО − 1 087 (+2) ед,

  • средств ПВО − 815 (+0) ед,

  • самолетов − 357 (+0) ед,

  • вертолетов − 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 510 (+28) ед,

  • крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 796 (+56) ед,

  • специальной техники — 2 142 (+20) ед.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Полный идиотизм. Охрана Путина слила секретные документы о резиденции в Ново-Огарево
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц вспомнил циничные оправдания Путина по поводу нападения на Украину
Олаф Шольц
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин отреагировал на разрешение Украине атаковать РФ западным оружием
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?