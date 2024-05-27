Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил о том, как перед началом масштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с ним цинично оправдывал намерения преступного нападения.

Путин заявлял Шольцу, что Украина и Беларусь — это часть России

По словам Шольца, во время встречи в Кремле в феврале 2022 года, продолжавшейся около 4 часов, Путин раскрыл ему собственные циничные мотивы нападения на Украину.

Немецкий канцлер отметил, что тогда кремлевский диктатор не скрывал собственного мнения, что границы других стран можно изменять с помощью силы.

В частности, Путин пытался убедить Шольца, что Украина и Беларусь якобы являются частями России.

При этом канцлер Германии добавил, что приспешник Путина, самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко не возражал против этого.

Кроме того, еще одной причиной нападения на Украину Путин назвал желание Киева присоединиться к НАТО.

Шольц тогда ответил Путину, что об этом не пойдет речь по крайней мере в ближайшие 30 лет.

Путин также рассказывал Шольцу о якобы "нацистской власти в Украине".

Говорить об этом, когда президент является еврей.... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны, — комментирует Шольц заявления Путина. Поделиться

Канцлер заметил, что на войне гибнут не только украинцы, но и россияне. Он убежден, что это происходит "лишь ради того, чтобы когда-нибудь в учебниках истории, которые он даже не сможет прочитать, лет через 100, было написано, что он завоевал пару километров".

Щельц против ударов Украины западным оружием по территории РФ

Олаф Шольц выступил против разрешения Украины избивать западным оружием по территории России.

Канцлер Германии заявил, что не видит причин для предоставления Украине разрешения наносить удары по территории страны-агрессорки полученным от западных партнеров оружием.

Шольц акцентировал, что есть "четкие правила, согласованные с Украиной по поставкам немецкого оружия, и они работают".

Он также заявил, что цель его политики в отношении Украины — "не допустить, чтобы это стало большой войной".