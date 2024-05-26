Империалистическая мания величия. Шольц жестко прошелся по Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике действия нелегитимного президента России Владимира Путина относительно безумных потерь военных РФ на войне в Украине.

Шольц жестко прошелся по "мании величия" Путина

Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тысяч своих солдат. И все это ради империалистической мании величия российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время форума на Фестивале демократии, сообщает N-TV.

Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых русских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия русского президента. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Напомним, по последним данным украинского Генштаба, российские потери в войне против Украины уже превысили показатель в 500 тыс солдат. Кроме того, россияне уже потеряли 357 самолетов и 7662 танка.

Украина все-таки может получить Taurus от Германии

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, решение Белого дома по предоставлению Украине дальнобойных ракет ATACMS подтолкнет немецкого лидера Олафа Шольца к передаче Киеву Taurus.

Как отмечает глава МИД Польши, он рассчитывает, что вскоре произойдут существенные сдвиги в ходе дискуссий внутри Германии о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Поделиться

Радослав Сикорский прогнозирует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может резко изменить свою позицию после последних событий на международной арене.

Предоставление Штатами Украине долгожданных ракет ATACMS стало реакцией на эскалацию со стороны России и Шольц признает это. Германия будет делать больше, чем делает.

Как удалось недавно узнать западным журналистам, в Штатах также рассчитывают, что положительное решение по ATACMS для Украины подтолкнет официальный Берлин к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.